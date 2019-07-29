Оздоровление будущего

Банк России заявил о завершении самой длинной санации в истории банковского сектора. Речь идет о финансовом оздоровлении Связь-банка, а де-факто и банка «Глобэкс», которое было начато в 2008 году силами Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ). Стоимость спасения этих кредитных организаций превзошла изначальные ожидания в два раза, а окончательные расчеты по ней завершатся через 25 лет.

Минфин в минувшую пятницу разместил 25-летние облигации федерального займа (ОФЗ) на 212,64 млрд руб. в пользу ВЭБ.РФ. «Санация Связь-банка завершена»,— так прокомментировали это событие в Банке России. При этом там пояснили, что завершение участия регулятора в санации Связь-банка произойдет после того, как «обязательства ВЭБ.РФ перед Банком России будут замещены обязательствами Министерства финансов». Далее банк будет выполнять свои обязательства перед вкладчиками, а затем войдет в периметр Промсвязьбанка, добавили в пресс-службе регулятора.

Связь-банк и банк «Глобэкс» столкнулись с нехваткой ликвидности в разгар кризиса 2008 года. Правительство и ЦБ тогда приняли решение о финансовом оздоровлении этих кредитных организаций путем продажи их за символическую плату Внешэкономбанку. Тогда же ЦБ предоставил депозиты в размере $2 млрд на «Глобэкс» и $2,5 млрд на Связь-банк (около 118 млрд руб. по курсу октября 2008 года). При этом долг был оформлен на специальную SPV-компанию «ВЭБ-Инвест», которая затем выкупала активы (объекты недостроя) у проблемных заемщиков «Глобэкса», а те гасили кредиты перед банком. Позже в 2009 году валюта депозитов была заменена на рубли, а сумма обязательств перед ЦБ возросла до 180,5 млрд руб. При этом срок долга был установлен в семь лет, а ставка по депозитам составляла половину ставки рефинансирования (4–6%). В июне 2014 года долг был переоформлен в облигации ВЭБа уже на 212,6 млрд руб. с купоном 2% годовых и погашением в 2021 году. Таким образом, за неполные шесть лет он вырос почти в два раза. Последующие многочисленные попытки ВЭБа продать проблемные банки ни к чему не привели. «Отсутствие у санатора в лице ВЭБ.РФ необходимых компетенций на первоначальном этапе санации, ухудшение экономической конъюнктуры и невысокое качество управления банком в целом привели к тому, что санация обошлась банку значительно дороже, чем ожидалось изначально»,— пояснили “Ъ” в ЦБ.

В итоге в 2018 году появился новый план — «Глобэкс» присоединить к Связь-банку, а объединенный банк присоединить к государственному Промсвязьбанку. Однако вопрос с погашением долга ВЭБа до последнего времени оставался открытым. В итоге была разработана схема с продажей ВЭБу облигаций федерального займа (номиналом 212 млрд руб.) и последующего обмена их на облигации госкорпорации, находящиеся во владении ЦБ. В минувшую пятницу ВЭБ выкупил 25-летние ОФЗ с почти нулевым купоном (0,25%) по цене 18,45% от номинала. Таким образом, госкорпорация потратила на них 39,23 млрд руб. При этом доходность бумаг составила около 7% годовых, что сравнимо с доходностью обращающихся тридцатилетних ОФЗ (7,9% годовых). Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский на прошлой неделе заявил, что федеральный бюджет убытков не понесет. В ближайшее время госкорпорация должна передать их Банку России в обмен на свои облигации, но пока остается открытым вопрос, по какой цене эти бумаги попадут на баланс ЦБ.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, 17 июля в интервью Reuters Решение о том, что делать с долгом, формально еще не принято, однако оно уже есть — потери будут поделены между правительством, ВЭБом и Центробанком

Как отмечает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин, «решение о санации Связь-банка и "Глобэкса" принималось в оперативном режиме в условиях резко ухудшившейся экономической ситуации и возросших рисков дестабилизации работы всего банковского сектора». К тому же, по его словам, «недостаточно просто "залить" деньгами текущие проблемы, необходимо обеспечить дальнейший рост бизнеса и генерацию капитала. А именно здесь возникло множество проблем, поскольку подобного опыта у санатора просто не было, да и бизнес ВЭБа во многом далек от чисто банковского».

В ВЭБе отказались от комментариев, Минфин не ответил на запрос “Ъ”.

Виталий Солдатских