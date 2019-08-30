Связь-банк очистился от ВЭБа

Связь-банк освободился от «лишних» активов, рассчитался с ВЭБом и почти полностью готов к передаче Росимуществу для перехода под контроль Промсвязьбанка. Об этом частично свидетельствует отчетность кредитной организации и говорят знакомые с ситуацией собеседники “Ъ”. По словам экспертов, Связь-банк избавился от проблемных активов, которые частично мог передать ВЭБу по «символической стоимости».

Связь-банк передал госкорпорации ВЭБ все причитающиеся активы, включая проблемные, и готов к сделке по передаче Промсвязьбанку. Это следует из раскрытой в четверг отчетности банка по МСФО за первое полугодие. Подтверждают это и собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией в банке. В событиях после отчетной даты в отчетности Связь-банка указано, что в августе 2019 года состоялись сделки по продаже госкорпорации ВЭБ пяти дочерних паевых фондов и других активов группы. ВЭБ, в свою очередь, также рассчитался с дочерней кредитной организацией. В частности, в событиях после отчетной даты кредитной организации указано, что ВЭБ внес в имущество Связь-банка 12,8 млрд руб. Ранее передача этой суммы была согласована советом директоров кредитной организации (см. “Ъ” от 19 августа).

ВЭБ получил Связь-банк вместе с банком «Глобэкс» на санацию в кризисные 2008–2009 годы. Для санации кредитных организаций ЦБ выделил ВЭБу 212,6 млрд руб., переоформленных впоследствии в облигации госкорпорации. После безуспешных попыток продать кредитные организации они были объединены на базе Связь-банка, после чего появилось предложение от ВЭБа передать их на баланс Промсвязьбанка. В августе этого года, согласно полугодовой отчетности ВЭБа по МСФО, госкорпорация приобрела у Минфина облигации федерального займа на 212,6 млрд руб. и передала их в обмен на свои долговые бумаги ЦБ.

Сумма сделки при этом не раскрывается. Но, согласно отчетности Связь-банка по состоянию на 30 июня, общая сумма активов, предназначенных для продажи ВЭБу, равнялась почти 27 млрд руб. Из них активы, относящиеся к дочерним паевым фондам (в том числе денежные средства, недвижимость, запасы), составляли 10,7 млрд руб. Активы, не относящиеся к ПИФам, были представлены в основном кредитами (на 15 млрд руб.). По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией в банке, в настоящий момент полностью завершена передача активов от кредитной организации ВЭБу.

Петр Фрадков, глава ПСБ, 15 июля Большая часть сети Связь-банка находится в тех районах, где ПСБ не представлен. Передача банка оперативно создаст новую сеть,

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, из двух предложений в разделе «События после отчетной даты» и в разделе «Примечания» отчетности следует, что значительная часть активов, которую предполагалось отдать ВЭБу, передана. «Августовская докапитализация прошла, что подтверждается аудитором. Следовательно, можно сказать, что основная часть пути по передаче Связь-банка Промсвязьбанку пройдена»,— считает он. Как пояснил “Ъ” замглавы ФБК Grant Tornton Алексей Терехов, сложившаяся практика по передаче банка в «хорошие руки» завершается позитивной реструктуризацией с целью увеличения капитала. Особенно часто это практикуется, когда банк передается из государственных рук в государственные руки.

Другой собеседник “Ъ”, близкий к Промсвязьбанку, отметил, что в настоящее время будущий собственник кредитной организации пытается получить подтверждение, что ВЭБу действительно переданы все проблемные активы или проданы за символическую сумму. Он отметил, что, скорее всего, присоединение Связь-банка к Промсвязьбанку состоится уже осенью. Ранее, 27 августа, замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин также рассчитывает на это объединение осенью. «Прошли подавляющее большинство пути, но по двум активам остались вопросы»,— пояснил господин Моисеев. Однако, по его мнению, эти вопросы будут скоро сняты.

В Связь-банке, ВЭБе и Промсвязьбанке от комментариев отказались.

Вероника Горячева