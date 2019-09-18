Связь-банк готов к смене владельца

Связь-банк передал ВЭБу все необходимые активы и готов к передаче Росимуществу и скорому присоединению к Промсвязьбанку (ПСБ). По мнению экспертов, присоединение Связь-банка поможет ПСБ увеличить клиентскую базу и расширить региональное присутствие. При этом давления на нормативы достаточности капитала не произойдет, поскольку его баланс уже будет очищен от плохих активов.

О том, что Связь-банк закончил передачу госкорпорации ВЭБ всех необходимых активов, следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации. Совет директоров Связь-банка 17 сентября принял к сведению «отчет о совершении сделок продажи» своих активов ВЭБу, а также «информацию о подписании» с госкорпорацией «соглашений об урегулировании возможных разногласий по уступленным правам (требованиям), снижающих риск регрессных требований» к банку.

Ранее в отчетности по МСФО за первое полугодие Связь-банк отмечал, что в августе 2019 года продал ВЭБу пять дочерних паевых фондов и ряд других активов. При этом ВЭБ внес безвозмездный денежный вклад в имущество банка на 12,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 августа). В перечень для передачи ВЭБу, помимо ПИФов, входили кредиты корпоративным клиентам, запасы (жилая и нежилая недвижимость), инвестиционная недвижимость, прочие финансовые активы. Общая сумма активов составляла почти 27 млрд руб. Суммы сделок по данным активам не раскрываются.

Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка об эффекте от присоединения Связь-банка, 12 сентября 2019 года Однозначно увеличится наш капитал, но надо понимать, что это увеличение будет параллельно с увеличением активов

Связь-банк перешел к ВЭБу на санацию вместе с банком «Глобэкс» в 2008–2009 годах. При этом ЦБ выделил госкорпорации 212,6 млрд руб., позже переоформленных в ее облигации. Завершив процедуру оздоровления, ВЭБ предпринял несколько попыток продать кредитные организации, но безуспешно. В конце 2018 года госкорпорация выступила с предложением передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. В мае 2019 года поправками к закону «О банковской деятельности» было закреплено право правительства в 2019 году принять в казну акции Связь-банка, которые ВЭБ должен передать безвозмездно. Согласно полугодовой отчетности ВЭБа по МСФО, в августе 2019 года госкорпорация приобрела у Минфина облигации федерального займа на 212,6 млрд руб. и передала их в обмен на свои долговые бумаги ЦБ.

В пресс-службе ВЭБ.РФ сообщили, что «процесс передачи Связь-банка идет по плану». В Связь-банке отказались от комментариев. В конце августа заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил, что Связь-банк должен быть передан на баланс ПСБ до конца осени. «Мы очень хотим, чтобы это произошло в ближайшее время, это точно должно произойти в течение осени»,— отметил он. В конце прошлой недели глава ПСБ Петр Фрадков заявил, что «проведена первая, самая большая часть работы: определены те активы, которые остаются на балансе ВЭБа. Произведены все действия по передаче на баланс ВЭБа». Он уверен что до конца года Связь-банк будет передан ПСБ.

Эксперты считают, что присоединение Связь-банка к ПСБ даст последнему импульс для развития. По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Марии Зининой, присоединение позволит ПСБ нарастить клиентскую базу, в особенности в части военной ипотеки, а также расширить региональную сеть присутствия. При этом присоединение Связь-банка не должно оказать давления на нормативы достаточности ПСБ, отмечает она, так как баланс Связь-банка будет очищен от плохих активов до момента объединения бизнесов.

Светлана Самусева