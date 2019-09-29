Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули. «В настоящее время администрация не рассматривает возможность запрета китайским компаниям размещать свои акции на американских фондовых биржах»,— сказала госпожа Кроули.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает варианты того, как можно ограничить потоки американских инвестиций в Китай. Среди обсуждаемых вариантов — делистинг китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничение доступа американцев к китайскому рынку через государственные пенсионные фонды. Вслед за этим сообщением котировки большинства китайских компаний начали падать.

Напомним, объем экспорта из Гонконга на фоне торговой войны США и Китая сократился в августе на 6,3%, в годовом исчислении — до $44,9 млрд. По данным Федеральной резервной системы США, торговая война может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд. По информации СМИ, торговые переговоры США и Китая возобновятся 10–11 октября.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».