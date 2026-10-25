Путин поздравил Токаева с Днем республики
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики. Текст обращения опубликован на сайте Кремля. В послании российский лидер отметил весомую конструктивную роль Казахстана в международных делах и его заслуженный авторитет на мировой арене.
Владимир Путин отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической и социальной сферах. По его словам, отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана координируют усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.
Президент России выразил уверенность, что две страны будут и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные связи на благо народов. Он также отметил, что совместная работа отвечает интересам упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. В завершение президент пожелал господину Токаеву здоровья и успехов, а гражданам Казахстана — благополучия и процветания.