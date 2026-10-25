Путин поздравил Токаева с Днем республики

Президент России выразил уверенность, что две страны будут и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные связи на благо народов. Он также отметил, что совместная работа отвечает интересам упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. В завершение президент пожелал господину Токаеву здоровья и успехов, а гражданам Казахстана — благополучия и процветания.