Немакароны по-флотски

В России, где квашеную капусту знали и любили, в рацион моряков она вошла почти сразу после появления у страны военно-морского флота. Тем не менее лишь в начале XIX века кислая капуста стала официальным, постоянным и эффективным противоцинготным средством. Правда, первая попытка повторить опыт капитана Кука окончилась провалом: капуста портилась в тропиках, и, к примеру, экспедиции Крузенштерна и Лисянского пришлось выбросить почти весь запас квашеной капусты вскоре после выхода из Кронштадта. «При всем нашем старании, не удалось сохранить кислой капусты, которая была положена компанейскими смотрителями в сорокаведерные бочки, и почти вся испортилась. Таким образом, мы лишились этой полезной противоцинготной пищи, которой было бы для нас достаточно более, нежели на половину времени нашего плавания»,— писал в своих мемуарах Юрий Лисянский. Правда, позже Крузенштерн нашел выход: уже на Камчатке он приказал команде собирать и квасить черемшу, что и было сделано.