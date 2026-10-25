МВД: почти 400 млрд руб. составил ущерб от экономических преступлений с начала года

Материальный ущерб от экономических преступлений в России за январь–август 2026 года составил 397,2 млрд руб., следует из статистических материалов МВД, с которыми ознакомились «РИА Новости». Показатель почти на 160 млрд руб. превышает уровень аналогичного периода 2025 года, когда ущерб оценивался в 238 млрд руб.