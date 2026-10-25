МВД: почти 400 млрд руб. составил ущерб от экономических преступлений с начала года
Материальный ущерб от экономических преступлений в России за январь–август 2026 года составил 397,2 млрд руб., следует из статистических материалов МВД, с которыми ознакомились «РИА Новости». Показатель почти на 160 млрд руб. превышает уровень аналогичного периода 2025 года, когда ущерб оценивался в 238 млрд руб.
За восемь месяцев 2026 года правоохранители выявили 86,3 тыс. преступлений экономической направленности — на 6,3% больше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 81,2 тыс. таких деяний. Доля тяжких и особо тяжких составов в общем числе выявленных преступлений достигла 71,4%.
Общий материальный ущерб от всех преступлений по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам за январь–август 2026 года составил 570,5 млрд руб.