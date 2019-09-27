СМИ назвали дату возобновления торговых переговоров США и Китая

Торговые переговоры США и Китая возобновятся 10–11 октября, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. По их словам, переговоры будут проходить в Вашингтоне. С китайской стороны в них примет участие вице-премьер КНР Лю Хэ.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел 10%-ные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря. По данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, торговая война может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».