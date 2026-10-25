Мелания Трамп допустила визит на Украину после перемирия в Алешках
Первая леди США Мелания Трамп не исключила возможности посетить Украину. Во время мероприятия во Флориде журналист спросил госпожу Трамп, возможна ли такая поездка, она ответила, что посмотрит, как это можно сделать, передает «Интерфакс».
В пятницу, 23 октября, на сайте Белого дома было опубликовано сообщение от Мелании Трамп, в котором говорилось, что при ее участии удалось добиться временного прекращения огня в городе Алешки Херсонской области для эвакуации и гуманитарной помощи местным жителям.
После армии России и Украины согласились временно остановить боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный коридор.
Президент России Владимир Путин ранее попросил переговорщика со стороны США Стива Уиткоффа передать признательность первой леди за усилия в гуманитарной сфере, включая воссоединение детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации в Алешках.