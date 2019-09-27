Объем экспорта из Гонконга за месяц сократился на 6% на фоне торговой войны с США

Объем экспорта из Гонконга на фоне торговой войны США и Китая сократился в августе на 6,3%, в годовом исчислении — до $44,9 млрд, сообщает South China Morning Post. Импорт сократился на 11,1%, до $48,6 млрд, в результате чего дефицит торгового баланса составил $3,6 млрд. Падение экспорта наблюдается в течение десяти месяцев подряд.

Напомним, США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел 10% пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря. По данным Федеральной резервной системы США, торговая война может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд. По информации СМИ, торговые переговоры США и Китая возобновятся 10–11 октября.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».