Эксперты оценили потери мировой экономики от торговой войны США и Китая в $850 млрд

Неопределенность торговой политики, вызванная торговой войной США и Китая, может привести к тому, что к началу 2020 года мировая экономика потеряет около $850 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты пришли к выводу, что неопределенность торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-х годов».

В ФРС также считают, что от этой неопределенности пострадает и экономическая активность: предприятия сокращают инвестиции и снижают производство. Специалисты пришли к выводу, что в мировом масштабе влияние торговой войны составит около 1% ВВП. Как уточняет Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в $20 трлн, а мировой ВВП — почти в $85 трлн.

С сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей. В октябре в Вашингтоне запланирован очередной этап переговоров США и КНР.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».