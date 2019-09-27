СМИ: США изучают возможность делистинга китайских компаний со своих бирж

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает варианты того, как можно ограничить потоки американских инвестиций в Китай, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это может затронуть инвестиции на миллиарды долларов, пишет агентство.

Среди обсуждаемых вариантов — делистинг китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничение доступа американцев к китайскому рынку через государственные пенсионные фонды. Точный план действий еще не разработан.

Отмечается, что подобные обсуждения идут на фоне переговоров Вашингтона и Пекина по поводу возможного торгового перемирия. При этом Китай снял ограничения иностранных инвестиций на своих финансовых рынках. Как пишет Bloomberg, действия Вашингтона могут привести к усилению экономического конфликта, и он может иметь более серьезные последствия, чем введение взаимных пошлин США и Китаем.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел 10-процентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».