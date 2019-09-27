Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США

Котировки большинства китайских компаний начали падать после того, как несколько СМИ сообщили о возможном ограничении потока американских инвестиций в Китай. Речь идет о китайских компаниях, торгующихся на биржах США.

По данным американской биржи NASDAQ, акции Alibaba Group Holding просели на 9,02% и торгуются по $165,98 за шт. Бумаги JD.com упали на 5,95% до $27,82. Котировки Baidu снизились не так сильно — на 3,86% до $101,21 за шт. Акции NetEase потеряли 4.63%. На момент закрытия торгов бумаги стоили $260,69 за штуку.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждает варианты того, как можно ограничить потоки американских инвестиций в Китай. Среди вариантов — делистинг китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничение доступа американцев к китайскому рынку через государственные пенсионные фонды. Точный план действий еще не разработан.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел 10-процентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».