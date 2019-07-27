Госдеп заявил о поддержке минского и нормандского форматов

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает все существующие форматы переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы поддерживаем минский процесс, мы поддерживаем нормандский процесс, который организовали Германия и Франция, мы поддерживаем усилия (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского по активизации усилий в продвижении минского процесса»,— сказал господин Волкер на брифинге в Киеве (цитата по ТАСС). Он также обратился к российским властям, призвав «откликнуться на эти шаги». «И если это произойдет, мы сможем продвинуться в направлении мира»,— добавил спецпредставитель.

В рамках своего визита на Украину Курт Волкер побывал в Донбассе, уже пять лет являющемся зоной военных действий. «Иногда общественное внимание к этому притупляется, мы не должны забывать об этом, должны понимать, в каких условиях живут эти люди все эти годы»,— сказал он.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. США выступили против изменения форматов переговоров по Украине. Господин Путин в свою очередь заверил, что Россия готова к расширенной встрече в «нормандском формате».

О переговорах по Донбассу читайте в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».