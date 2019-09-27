Google и Facebook не подключаются к Госдуме Их представители не придут на заседание комиссии по борьбе с иностранным вмешательством

Представители Google и Facebook, которых в России обвиняют в распространении политической рекламы в день выборов, не придут на сегодняшнее заседание думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством, сообщили “Ъ” в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Приглашение к участию в заседании комиссии им было направлено неделю назад. Несмотря на то что американские компании пока на него не отвечают, сигналы, что диалог возможен, продолжают поступать, сообщил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Напомним, комиссии по предотвращению иностранного вмешательства созданы в обеих палатах парламента. В Совете федерации временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России создана летом 2017 года в преддверии старта предвыборной президентской кампании. Спустя два года, в августе 2019-го, создана аналогичная комиссия и в нижней палате парламента. Мотивом создания последней стало возможное вмешательство иностранных СМИ и дипломатических представительств во внутренние дела России, в частности, в ходе несанкционированных акций протеста в Москве.

В августе 2019 года Роскомнадзор направил в адрес Google письмо с требованием принять меры по недопущению распространения рекламы несанкционированных акций протеста на видеохостинге YouTube. В пресс-службе Google от комментариев отказались. Позднее регулятор опубликовал заявление, что, несмотря на предупреждения, Google, YouTube и Facebook в единый день голосования 8 сентября распространяли политическую рекламу, что является «вмешательством в суверенные дела России и воспрепятствованием проведению демократических выборов в РФ». Глава Роскомнадзора Александр Жаров счел действия американских интернет-гигантов в день выборов агрессивными. В Google на это обвинение ответили, что компания поддерживает «ответственную политическую рекламу» и ожидает, что «она должна соответствовать местным законодательным требованиям». Facebook возложила ответственность за соблюдение избирательного законодательства на рекламодателей.

Все данные о действиях интернет-компаний в ходе выборов были переданы в две парламентские комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России, сообщили “Ъ” в пресс-службе Роскомнадзора. Сенатор Андрей Климов подтвердил постоянное взаимодействие с надзорным ведомством по этому вопросу, однако содержание служебной переписки раскрывать не стал, отметив лишь, что сигналы от интернет-компаний о возможности диалога продолжают поступать: «Контактной группы пока нет, обсуждений нет, но есть понимание, что диалог возможен,— отметил господин Климов.— Результатом работы нашей комиссии должен стать не пиар, а предотвращение возможного вмешательства со стороны разного рода международных платформ, не только Google и Facebook».

Напомним, о создании контактной группы, в которую войдут сенаторы, при необходимости — представители других органов власти, российские эксперты, а также представители Google и Facebook, он заявил 12 сентября после заседания временной комиссии, где обсуждался этот вопрос. Предполагается, что контактная группа займется обсуждением плана по недопущению в будущем «вольного или невольного» нарушения российского законодательства.

Господин Климов не сомневается, что поправки о многомилионных штрафах «за вмешательство в дела России» для таких компаний, как Facebook и Google, будут приняты. Напомним, депутаты Госдумы анонсировали готовящиеся поправки, которые будут предложены ко второму чтению принятого год назад законопроекта, направленного против распространения в соцсетях ложных фактов.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в беседе с корреспондентом “Ъ” отметил, что в отношении штрафов за нарушение российского законодательства компания Google более дисциплинированна. Так, за время работы в России Google была оштрафована дважды и оба раза штраф уплатила. Первый раз компания была оштрафована на 500 тыс. руб. за неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России сайтов. Позднее компания была оштрафована еще на 700 тыс. руб. за то, что фильтрация выдачи запрещенной информации была выборочной. Компания Facebook, по словам господина Ампелонского, оштрафована только один раз за отказ в локализации баз данных российских пользователей на 3 тыс. руб. «Штраф не уплачен и находится у судебных приставов»,— уточнил пресс-секретарь Роскомнадзора.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова