Google и Facebook хотят наказать рублем

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев призвал внести поправки в законодательство, чтобы штрафовать иностранные интернет-корпорации за нарушение российских законов. Депутаты предъявили претензии Google и Facebook вслед за сенаторами. Они уверены, что поисковая система и социальная сеть предоставляли площади для размещения рекламы в ходе предвыборной кампании в России.

Накануне единого дня голосования, 8 сентября, глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич обвинил Google, в частности, в том, что при попытке найти информацию о выборах поисковик выдавал ссылку на проект «Умное голосование» Алексея Навального. Заместитель главы ЦИКа Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. Затем корпорации стали объектом критики со стороны комиссии Совета федерации. И вот теперь уже думская комиссия решила вызвать представителей компаний «на ковер». Вчера депутаты собрались обсудить иностранное вмешательство уже в третий раз, пригласив представителей МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

«У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook, даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется. Тем не менее хотелось бы с ними поговорить о том, почему это происходит, как тогда надо реагировать на явные нарушения российского законодательства?» — заявил Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. На прошлое заседание приглашали представителей немецкого медиахолдинга Deutsche Welle. Однако представитель компании Йоханнес Хоффман заявил, что DW подотчетна надзорным органам ФРГ, в связи с чем «нет правовой основы» для участия в заседании думской комиссии.

Пресс-служба Google в ответ на запрос “Ъ” воздержалась от комментариев по поводу приглашения на заседание комиссии. Ранее компания заявляла, что не имеет политической повестки, соблюдает законодательство РФ и поддерживает ответственную политическую рекламу.

Напомним, в июле внесен в Госдуму законопроект единоросса Антона Горелкина о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, владеть которыми сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Кроме того, в весеннюю сессию был принят в первом чтении законопроект с тем же ограничением для новостных агрегаторов. «Направлены запросы в соответствующие структуры. Как только будет проведена аналитика, будут готовиться законодательные инициативы»,— пообещал “Ъ” не останавливаться на достигнутом член комиссии Ризван Курбанов.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной работе Андрей Исаев сообщил ТАСС, что санкции для иностранных социальных сетей за нарушение законодательства РФ о выборах могут быть записаны в виде поправок ко второму чтению в законопроекте единороссов Сергея Боярского и Андрея Альшевских, направленном против распространения в соцсетях ложных фактов. «Год назад был принят в первом чтении законопроект, который устанавливает крупные штрафы за подобного рода деятельность для зарубежных информационных структур, а также обязывает их иметь офис на территории РФ»,— напомнил господин Исаев. Он отметил, что у Facebook сейчас такого офиса нет. Господин Исаев подчеркнул, что выражает мнение комиссии, а дальше вопрос внесения поправок о штрафах будет обсуждаться с фракцией и профильным комитетом Госдумы.

«Какие штрафы могут их испугать? 10 млн руб.— это достаточный? Или нужно миллиард выставлять?» — прикинул возможный размер санкций в беседе с “Ъ” член комиссии Адальби Шхагошев. Депутат также отметил, что комиссия будет настаивать на временном лишении аккредитации Deutsche Welle.

«Нужно разделять зоны ответственности тех, кто размещает рекламу, и тех, кто является технологическим посредником,— сказал “Ъ” интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.— Допустим, есть доска объявлений. К кому мы будем предъявлять претензии — к тому, кто повесил листочек, или к тому, кто владеет доской. В вопросе с Google и Facebook я бы не стал заниматься шапкозакидательством. Я надеюсь, нашим депутатам и сенаторам хватит компетенции разобраться в этом вопросе».

«Международные платформы, такие как Google и Facebook, отлично разбираются в российском выборном законодательстве и знают, когда в России проходит единый день голосования,— считает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.— То, что мы видим,— саботирование российских законов. С другой стороны, с трансграничными платформами нужен системный подход, любая подобная инициатива рискует остаться малофункциональной заплаткой, которая не решит всей проблемы».

Ксения Веретенникова, Никита Прокшин, Ангелина Галанина