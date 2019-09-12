«Да, лезут. Да, вмешиваются. Но эффективность низкая!»

Рабочая группа временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России завершила в четверг работу по мониторингу прошедших выборов. Задачей комиссии было выявить факты иностранного вмешательства в ход избирательной кампании и опубликовать их. Позже будет подготовлен и представлен общественности специальный доклад на это тему. Пока члены комиссии выдвигают обвинения в незаконной политической агитации в адрес Google и Facebook, а ведущие западные СМИ упрекают в однобоком подходе при освещении российской действительности. Члены комиссии и приглашенные эксперты, в частности представитель Генпрокуратуры, убеждены: вмешательство в выборы — это часть глобального плана по подрыву российской государственности.

Участники комиссии обсудили на заседании рабочей группы нарушения в день тишины перед выборами и непосредственно в день выборов. Среди нарушителей назвали Google и Facebook. Поисковой системе досталось за то, что при запросе о выборах пользователь мог увидеть политическую рекламу оппозиции.

В пресс-службе Google “Ъ” сказали: «Google не имеет политической повестки. Мы соблюдаем применимое российское законодательство и поддерживаем ответственную политическую рекламу, соответствующую местным законодательным требованиям, включая обязательные периоды тишины».

Социальная сеть Facebook также подверглась критике сенаторов за неправомерную агитацию. Особого внимания комиссии удостоились иностранные СМИ. «Гражданин Навальный на платформе Euronews каждые полчаса говорил, что нельзя голосовать за кандидатов от "Единой России". Он же юрист, он, что, не знает, что этим нельзя заниматься в день выборов?» — недоумевал председатель временной комиссии Андрей Климов. Впрочем, как отметил господин Климов в беседе с “Ъ”, принадлежность к тому или иному политическому лагерю в данном вопросе главной роли не играет: «Иностранные структуры не имеют права в день тишины ни хвалить, ни ругать кандидатов. А Euronews этим занимается»,— заявил господин Климов.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил: «Google и Facebook были предупреждены о необходимости исключить предоставление в эти дни любых рекламных инструментов, которые могут быть использованы в целях распространения агитации и политической рекламы. Результаты нашего мониторинга показали, что ряд рекламных инструментов компаний Google и Facebook был использован в России для распространения политической рекламы».

«Мы в очередной раз стали свидетелями того, как ведущие западные СМИ, финансируемые из государственных бюджетов США, Германии, Великобритании и Канады, применяли целый набор нечистоплотных методов информационного воздействия в отношении наших граждан,— высказался Илья Тимохов, и. о. заместителя директора департамента информации и печати МИД России.— Снова звучала ангажированная, заряженная на негатив и искажающая действительность подача внутриполитических событий России. В целом отчетливо прослеживалась установка западных медиа на нагнетание атмосферы беспрецедентного политического кризиса в России, недоверия к избирательной системе со стороны населения, придания выборам нелегитимного характера».

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Самыми злостными нагнетателями господин Тимохов считает «Радио Свобода», холдинг Deutsche Welle, а также правозащитные НКО Freedom House и Human Right Watch, которые «нагромождали в общественном пространстве громкие обвинения в адрес российских властей в политически мотивированных уголовных делах против инакомыслящих».

В комиссии Совфеда надеются, что представленные ею факты станут основанием для прокурорской проверки, а также для последующего изменения законодательства с целью предотвратить вмешательство в выборы в будущем. В прокуратуре идея о зловещем плане Запада по дискредитации российской государственности нашла отклик. Начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов напомнил о «законе Магнитского»: «Нами был проведен правовой анализ этого закона. Хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнования в фонд противодействия влиянию России в размере 250 млн долларов США именно на 2018–2019 годы». Эти деньги, по словам Завалунова, должны были пойти на поддержку СМИ и неправительственных организаций. Господин Завалунов считает, что таким образом еще при принятии «закона Магнитского» в 2017 году США планировали вмешиваться в наши внутренние дела. В свою очередь, Андрей Климов заявил, что в Америке в пору президентства Джорджа Буша-младшего был принят план об изменении политической ситуации в 50 странах, в том числе и в России.

Но есть и хорошая новость: «Да, лезут, да, вмешиваются, но эффективность низкая, потому что мы тоже работаем,— отметил господин Климов.— Таким образом мы не допускаем того, что они недавно устроили в Гонконге».

Ксения Веретенникова