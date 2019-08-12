Роскомнадзор получил push-уведомление

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламу протестных акций в Москве. В ведомстве пояснили, что некоторые YouTube-каналы размещали рекламные push-уведомления о несанкционированных акциях, посвященных выборам в Мосгордуму. Неизвестно, о рекламе каких именно мероприятий идет речь. Несогласованные митинги продолжаются в Москве несколько недель подряд.

В Роскомнадзоре не смогли предоставить "Ъ FM" оперативный комментарий, зато в Совете федерации позицию ведомства поддержали. Председатель временной комиссии верхней палаты по защите государственного суверенитета Андрей Климов также уверен, что с помощью рекламы в YouTube граждан призывали на несогласованные акции в последние дни. «Речь, конечно, идет о действиях, которые были совершены в августе. Здесь уже ведь надо смотреть не с точки зрения, санкционированная акция или нет. Вы на контент просто обратите внимание. А контент был простой — вот после этого идите туда-то. А "туда-то" — это уже переход к противоправным действиям. Это называется "подстрекательство".

В этой так называемой рекламе, скажем так, в этой информации был контент, который мы рассматриваем как подстрекательский.





Но я же не правоохранительный орган, я работаю с той информацией, которая мне поступает. Вот сейчас все это дело изучается внимательнейшим образом. В любом случае, этого делать нельзя ни сейчас, ни потом и никому», — подчеркнул господин Климов.

В свою очередь, в Роскомнадзоре утверждают, что рекламные push-уведомления о несогласованных акциях приходили многим пользователям YouTube, даже тем, у кого нет подписки на каналы с протестным контентом. Но эти тезисы ведомства удивили генерального директора digital-агентства Uplab Павла Тарелкина. По его словам, рекламных push-сообщений в YouTube нет: «Я сам не сталкивался с push-рекламой в YouTube, то есть мне она не приходила, мы такой инструмент сами не использовали. В теории push приходят тогда, когда люди подписаны на какие-то каналы, и если на них выходят какое-то новое видео или плейлист, то приходит соответствующее уведомление. Может быть, это какой-то новый формат. Там есть стандартный pre-roll: когда начинается демонстрация ролика, то появляется какая-то рекламная заставка. Есть еще баннерные вставки, которые часть видео собой затеняют внизу и показываются, как в мертвой зоне. Все остальное — это уже сложные медийные форматы с интеграциями, которые редко кто использует. По крайней мере, в России я давно таких не видел. Это в основном крупные компании могут делать, когда брендируются некие плейлисты в YouTube или полноценные видео».

В Роскомнадзоре пообещали отреагировать, если Google не прекратит рекламу протестных акций в Москве. Однако вряд ли ведомство применит серьезные санкции, полагает руководитель юридической практики проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян: «Единственное, что может сделать Роскомнадзор — заблокировать Google за неисполнение закона. Но понятно, что должно быть соответствующее политическое решение. А так мы, конечно, уже много лет наблюдаем, что Google игнорирует все требования российского законодательства и находится в особой зоне. Принимать же меры в отношении американской корпорации в виде ограничения доступа к ее ресурсам на территории России, мне кажется, рано, хотя все основания для этого уже есть. Тем не менее, какое-то взаимодействие идет, Google, прежде всего, удаляет ссылки, связанные с нарушением интеллектуальных прав и права на забвение. Что касается остальных требований российского закона, то Google выполняет их по собственному усмотрению и в достаточно редких случаях».

На прошлой неделе российский МИД выразил возмущение тем, что немецкое издание Deutsche Welle призывало москвичей к участию в несогласованных с властями акциях протеста. Медиакорпорация, со своей стороны, отвергла это обвинение. Возможным иностранным вмешательством озаботились и в Госдуме: нижняя палата, несмотря на парламентские каникулы, решила провести в этом месяце внеочередное заседание.

Виктория Феофанова