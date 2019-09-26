«Дадинской» статье предложили смягчение

Депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов в четверг внес в Госдуму законопроект, смягчающий ст. 212.1 УК РФ. Парламентарий настаивает на двукратном снижении суммы штрафа (сейчас максимум — 1 млн руб.) за повторные нарушения правил проведения пикетирования, митингов или шествий. Также он предлагает считать нарушение уголовно наказуемым, «если деяние совершено неоднократно» и нанесло вред «конституционно охраняемым ценностям». Представители КПРФ, ЛДПР и СР сообщили “Ъ” о намерении поддержать инициативу господина Шаргунова. Как сообщил “Ъ” депутат Павел Крашенинников, профильный комитет по государственному строительству не будет рассматривать инициативу коммуниста.

Сегодня за неоднократное (более двух раз) нарушение при проведении пикетирования, митингов или шествий гражданина можно заключить под стражу по ст. 212.1. Автор законопроекта утверждает, что само участие в несанкционированной акции не должно признаваться преступлением — независимо от повторности — если человек не совершал насильственных действий. Господин Шаргунов предлагает считать нарушение уголовно наказуемым только в случае, если деяние совершено неоднократно и повлекло «причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».

«В санкции статьи 212.1 УК РФ предлагается снизить размер штрафа, установив его от ста тысяч до пятисот тысяч рублей (по действующей санкции размер штрафа составляет от шестисот тысяч до одного миллиона рублей); предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, первым по ст. 212.1 УК РФ в 2015 году на три года лишения свободы был осужден активист Ильдар Дадин. В январе 2017 года Конституционный суд России (КС) потребовал пересмотра приговора. При этом КС отказался признать ст. 212.1 УК РФ противоречащей Конституции, рекомендовав парламенту изменить норму действующего законодательства, чтобы уголовная ответственность была предусмотрена лишь в случае, если действия митингующего повлекли вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. Статья УК РФ по-прежнему действует, несмотря на отмену приговора в отношении господина Дадина в феврале 2017 года. В частности, она была использована Тверским судом Москвы 5 сентября 2019 года — 34-летний программист Константин Котов получил четыре года колонии.

В 2017 году депутатами от ЛДПР был подготовлен и внесен в Госдуму проект закона об исключении ст. 212.1 из Уголовного кодекса. 12 сентября 2019 года Госдума его отклонила. В ходе обсуждения документа депутат от «Единой России» Ирина Белых уточнила, что цель «дадинской» статьи — предупредить повторные нарушения на массовых акциях, отметив, что в период с 2015 по 2019 год по этой статье приговоры не выносились. После этого в ЛДПР “Ъ” сообщили о намерении доработать законопроект и вновь внести его на рассмотрение нижней палаты.

В отличие от либерал-демократов господин Шаргунов не настаивает на полной отмене «дадинской» статьи. По его словам, если ст. 212.1 нельзя отменить, ее смягчение будет оптимальным решением.

«Конечно, найдутся те, кто скажет, что этого недостаточно и статью нужно отменить. Но сейчас это невозможно, а значит, нужно сделать все, что в наших силах, чтобы защитить людей»,— сказал “Ъ” господин Шаргунов.





Пресс-секретарь лидера коммунистов Геннадия Зюганова Александр Ющенко рассказал “Ъ” о намерении коммунистов «поддержать инициативу». Он уточнил, что в КПРФ инициатива не обсуждалась: «депутат может самостоятельно вносить законопроекты».

Либерал-демократы и справороссы также поддержали законопроект господина Шаргунова. Как сообщил “Ъ” заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, сторонники Владимира Жириновского «в любом случае поддержат любое смягчение наказания» по «дадинской» статье. В свою очередь, депутат от фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин также заявил “Ъ” о намерении партии поддержать инициативу при рассмотрении.

Депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отказался комментировать ситуацию, признавшись корреспонденту “Ъ”, что «не видел законопроект». «Как и любой законопроект, эта инициатива требует ознакомления и обсуждения. Только после этого фракция формирует свою позицию»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе фракции. Глава профильного комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») сообщил “Ъ”, что законопроект господина Шаргунова комитет рассматривать не будет: «Проект внесен без отзыва правительства. Мы его не имеем права рассматривать. Вернем его автору. Он (господин Шаргунов.— “Ъ”) опытный депутат и прекрасно это понимает».

Никита Прокшин