Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, сообщает корреспондент “Ъ”. На заседании защита и потерпевшая сторона попросили приобщить к делу видеозаписи. Суд отложил заседание на 30 сентября для обеспечения зала техническими средствами для просмотра этих видео.
В апелляции Генпрокуратуры говорилось о «чрезмерно суровом приговоре» Тверского суда, который не учел положительные характеристики, а также возможное исправление господина Устинова без реальной изоляции от общества. В связи с этим прокурор просит не назначать Павлу Устинову реальный срок, в остальном приговор оставить без изменения.
Защита настаивает на невиновности актера. «Заседание суда первой инстанции происходило без рассмотрения доводов защиты. У моего подзащитного непризнательная позиция, вины своей он не признает»,— заявил суду адвокат Дмитрий Чешков.
Павел Устинов, как и прежде, свою вину не признает: «Я не контактировал никак с потерпевшим. Я невиновен. Мне не за что извиняться».
На заседании также выступил потерпевший, росгвардеец сержант Александр Лягин. «Ваша честь, как сказать, я в первый раз принимаю участие в таком процессе. Доводы жалобы адвоката и осужденного я не поддерживаю. С доводами жалоб прокурора согласен»,— сказал он.
Заседание суда 30 сентября начнется с просмотра видеозаписей: двух видеозаписей, поданных со стороны защиты, и одной видеозаписью, которую потерпевший господин Лягин скачал с YouTube. На вопрос “Ъ” о том, что это за видео, он ответил: «Я никаких комментариев давать не буду. Не буду ничего пояснять».
«Прокурор сообщила о том, что у пострадавшего была производственная травма, но утверждать, что это именно он (Павел Устинов.— “Ъ”) причинил эту травму, как я понимаю, больше нельзя»,— сказала журналистам на выходе из Мосгорсуда мать осужденного Татьяна Устинова.
Адвокат Анатолий Кучерена поблагодарил всех собравшихся и сообщил, что «защита пока не будет ничего комментировать, так как считает необходимым дождаться заседания суда 30 сентября».
«Я надеялся, что сегодня все закончится, но, к сожалению, этого не произошло. Хочу дождаться понедельника, а пока выразить всем, кто меня поддерживает, слова благодарности»,— сказал “Ъ” Павел Устинов.
Напомним, 16 сентября господин Устинов был приговорен к 3,5 года колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа (применение насилия в отношении представителя власти — ст. 318 УК РФ). Суд вынес приговор на основании показателей свидетелей, не приобщив к делу видеозапись задержания. Павел Устинов свою вину не признал. Вынесенный Тверским судом приговор получил широкий общественный резонанс.
Российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов». Также в поддержку актера выступили глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак, священнослужители Русской православной церкви и школьные учителя. У здания администрации президента прошли одиночные пикеты. 20 сентября Мосгорсуд, по ходатайству Генпрокуратуры, изменил меру пресечения господина Устинова на подписку о невыезде.
О том, как защита ожидала его оправдания, читайте в материале “Ъ” «Актер отпущения».
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