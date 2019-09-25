Следователь по делу Устинова хочет уволиться

Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, подал рапорт об отставке. По информации Telegram-канала Baza, свое увольнение из Тверского следственного отдела ГСУ СКР по Москве он объяснил тем, что «устал быть крайним».

Источник “Ъ” в Следственном комитете сообщил, что господин Заварзин продолжает работать в СКР, но действительно хочет уволиться. При этом его решение не связано с делом господина Устинова. Написал ли следователь рапорт, собеседник “Ъ” не уточнил.

Официально в Следственном комитет эту информацию не комментируют.

Напомним, Павла Устинова 16 сентября приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции протеста 3 августа. Суд не стал принимать во внимание видеозапись задержания господина Устинова, на которой видно, что он просто стоит рядом с метро и не выкрикивает никаких лозунгов. По мнению адвоката Павла Устинова, из нее «явно следовало, что Павел не применял насилия к сотруднику ОМОНа».

Дело Павла Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели. Генпрокуратура подала ходатайство о смягчении наказания актеру. 20 сентября Мосгорсуд по представлению прокуратуры отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции на приговор, которое состоится 26 сентября.

Подробнее о деле Павла Устинова — в материале “Ъ” «Актер отпущения».