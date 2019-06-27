Мосгорсуд оставил под стражей Азата Мифтахова

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который обвиняется в поджоге офиса «Единой России» в Ховрино, по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Адвокат Светлана Сидоркина настаивала на переводе ее подзащитного под домашний арест, однако судья Константин Новиков согласился с доводами прокурора, который отметил, что мера пресечения соответствует степени тяжести правонарушения. Господин Мифтахов останется под стражей до 7 августа.

Обвиняемый участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО. Уточнив его анкетные данные, судья Константин Новиков объявил начало прений между сторонами. «Прокурор не представил каких-либо доказательств того, что мой подзащитный может помешать ходу расследования или оказать какое-либо другое влияние на ход дела»,— заявила адвокат господина Мифтахова Светлана Сидоркина. Она просила поместить подзащитного под домашний арест: «Все время, пока он находится под стражей, в отношении его нет никаких нареканий ни со стороны следствия, ни со стороны СИЗО. Единственный аргумент, который следствие использует с целью содержания моего подзащитного под стражей,— это его непогашенная судимость по предыдущему приговору суда, но это не может быть достаточным основанием для содержания его под стражей».

Прокурор, напротив, заявил, что считает законным и обоснованным постановление Головинского районного суда о заключении обвиняемого под стражу, поскольку господина Мифтахова обвиняют в совершении тяжкого преступления, предусматривающего лишение свободы до трех лет, и он может скрыться от суда и следствия. В этой связи прокурор напомнил, что господин Мифтахов ранее был судим.

«Мне нечего добавить»,— сказал Азат Мифтахов. Пока судья оставался в совещательной комнате, госпожа Сидоркина поинтересовалась у подзащитного состоянием его здоровья и ситуацией в камере. Жалоб у подзащитного не было.

Судья оставил решение суда первой инстанции без изменения, господин Мифтахов останется в СИЗО до 7 августа.

Госпожа Сидоркина рассказала “Ъ”, что в деле есть показания засекреченного свидетеля, который даже на очной ставке с обвиняемым присутствовал с закрытым лицом, хотя оснований для «секретности» адвокат не видит.

Напомним, что впервые аспирант факультета математики МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного в Балашихе. Также были задержаны еще десять левых активистов, у которых были проведены обыски. Кроме Азата Мифтахова, всех задержанных вскоре отпустили. Аспирант позднее сообщил, что к нему были применены пытки с целью выбить признательные показания: в отделении его избивали, а также подносили к груди шуруповерт. Адвокат Светлана Сидоркина также сообщала, что господин Мифтахов 1 февраля вскрывал себе вены, опасаясь пыток. Впоследствии суд Балашихи продлевал ему срок задержания на трое суток. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения, но в тот же день снова задержали уже по делу о хулиганстве в составе группы по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ): речь идет о поджоге офиса «Единой России». Неизвестные кинули фаер в разбитое окно офиса 31 января 2018 года, позже по делу о вандализме были задержаны анархисты Елена Горбань и Алексей Кобаидзе. Обоих отпустили после допроса, дело не было завершено, но позже его переквалифицировали на ч. 2 ст. 213 УК РФ. Обвинения Елене Горбань и Алексею Кобаидзе были предъявлены в мае этого года.

Дмитрий Кальченко