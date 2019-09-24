В дело «Нового величия» вмешалась прокуратура

Прокуратура Москвы просит отменить приговор одному из фигурантов дела «Нового величия» Павлу Ребровскому. Об этом во вторник “Ъ” сообщил адвокат господина Ребровского Иван Сустин. Как он пояснил, прокуратура указывает, что его подзащитный нарушил условия сделки со следствием. Господин Сустин не исключает, что в дальнейшем это может «открыть путь к оправдательным приговорам» для всех фигурантов дела. Впрочем, другие эксперты говорят, что в результате приговор Павлу Ребровскому, напротив, может быть ужесточен.

Адвокат Иван Сустин сообщил, что прокуратура Москвы просит Мосгорсуд отменить приговор Павлу Ребровскому. Апелляционное представление будет рассмотрено 8 октября. В представлении и. о. прокурора ЗАО Москвы Сослан Хубулов ссылается на «невыполнение Павлом Ребровским обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве». Согласно заключенной ранее сделке, господин Ребровский признал вину в участии в создании экстремистской организации «Новое величие» и был приговорен к двум с половиной годам колонии.

«Павлом Ребровским была подана апелляционная жалоба на приговор, но Мосгорсуд снял ее с рассмотрения в связи с возможными нарушениями условий досудебного соглашения,— напомнил в разговоре с “Ъ” господин Сустин.— После прокурорской проверки было установлено, что соглашение Ребровским действительно было нарушено. На основании этого прокуратура теперь обратилась в суд с представлением об отмене приговора. Вероятно, в дальнейшем это откроет путь к оправдательным приговорам для всех фигурантов дела "Нового величия"». Господин Сустин уточнил, что нарушением соглашения является тот факт, что Павел Ребровский отказался от данных в ходе следствия показаний.

Иван Сустин полагает, что «сценариев развития событий теперь может быть несколько». Наиболее вероятным из них он считает «объединение дел» Павла Ребровского и остальных фигурантов «Нового величия».

Он также не исключил, что господину Ребровскому может быть назначено более суровое наказание, «в случае если дела объединят, а фигурантов признают виновными».

Адвокат Ольга Карлова, защищающая фигурантку «Нового величия» Анну Павликову, считает, что «дела Ребровского и остальных необходимо объединять». «Не исключено, что дело Ребровского останется выделенным в отдельное производство, но объединение необходимо прежде всего потому, что и в нашем деле, и в его показаниях фигурируют одни и те же свидетели, обстоятельства и доказательства,— рассказала “Ъ” госпожа Карлова.— Уголовное преследование в отношении всех обвиняемых по делу "Нового величия" необходимо прекращать в принципе, так как мы уже доказали в суде имевшую место провокацию (со стороны спецслужб, о чем заявляли ключевые свидетели защиты.— “Ъ”). Но если такой сценарий невозможен, то нужно хотя бы дать Ребровскому полноправно участвовать в исследовании всех доказательств, что возможно только в случае объединения дел».

В случае если дела будут объединены, результатом станет ужесточение приговора для Павла Ребровского, считает глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

По его мнению, прокуратура «взяла удар на себя, как и в случае с другими околопротестными судебными разбирательствами», однако об оправдании Ребровского «речь пока не идет». «Ребровский заключил досудебное соглашение в обмен на дачу показаний, но, согласно УПК, лицу, нарушившему такое соглашение, приговор должен быть отменен, а дело должно рассматриваться в общем порядке (а не в особом, закрытом режиме, как при заключении соглашения.— “Ъ”),— разъяснил господин Глухов.— Для Ребровского это закончиться ничем хорошим не может, так как оправдательные приговоры участникам "Нового величия" сегодня невозможны. Скорее стоит ожидать усиления наказания. Пока у нас нет ни одного до конца развалившегося дела, кроме пяти человек, с которых Следственный комитет РФ снял обвинения в участии в массовых беспорядках 27 июля. И значит, для осторожного оптимизма по "Новому величию" оснований нет».

Напомним, в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации «Новое величие» были задержаны десять человек: Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Мария Дубовик, Анна Павликова, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Максим Рощин и Рустам Рустамов. Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, четверо под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Господин Рустамов и господин Ребровский пошли на сделку со следствием, признали вину и были приговорены к полутора годам условно и двум с половиной годам колонии соответственно.

В июле 2019 года, во время судебного допроса, Павел Ребровский во время дачи показаний в качестве свидетеля обрушил стратегию обвинения, показав, что на него «давил следователь, который принес на подпись готовые показания». Позднее господин Ребровский дал новые показания, в которых подтвердил сказанное ранее другими фигурантами дела «Новое величие»,— в частности, что «идеологом организации являлся провокатор спецслужб Руслан Д.». Восемь обвиняемых до настоящего времени своей вины в создании экстремистского сообщества не признали.

Мария Старикова