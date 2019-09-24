За волонтера заступились благотворители

24 сентября актеры, режиссеры, общественные деятели и представители благотворительного сектора подписали открытое письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором просят изменить меру пресечения одному из фигурантов «московского дела» Алексею Миняйло, известному своей волонтерской и социальной деятельностью. По мнению подписантов, «Алексей Миняйло не должен сидеть в тюрьме», так как ему не предъявлены обвинения в насильственных действиях, а «московское дело» должно быть прекращено.

26 сентября Басманный суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей активиста Алексея Миняйло, задержанного 27 июля за «участие в массовых беспорядках», а также других фигурантов «московского дела», которые находятся под подпиской о невыезде. Письмо в поддержку господина Миняйло подписали, в частности, актеры Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Татьяна Догилева, Александр Филиппенко, режиссер Андрей Звягинцев и киновед Любовь Аркус.

«Мы знаем, что вы придаете большое значение развитию волонтерского движения в России и неоднократно подчеркивали его важность для развития гражданского общества в России,— говорится в обращении к премьеру Медведеву.— Сегодня один из активных участников волонтерского движения в беде».





Авторы письма подчеркивают, что Алексей Миняйло — единственный из обвиняемых в «массовых беспорядках» 27 июля остается в СИЗО. Остальным фигурантам «московского дела» мера пресечения изменена на подписку о невыезде. При этом, как утверждает сам активист и его адвокаты, в акции протеста 27 июля он не участвовал.

Алексей Миняйло работает в благотворительной организации «Полдень», которая помогает социализироваться выпускникам детских домов. Несколько последних лет он был наблюдателем на выборах, а минувшим летом обучал волонтеров предвыборного штаба кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь правильно оформлять сбор подписей за ее выдвижение. После снятия госпожи Соболь с выборов она объявила голодовку, которая длилась с 13 июля по 14 августа и которую поддержал Алексей Миняйло. 27 июля госпожу Соболь задержали до начала массовой акции протеста и доставили в Хамовнический суд. Как потом рассказал Алексей Миняйло, он провел полдня у здания суда, в акции протеста не участвовал и был задержан сотрудниками Росгвардии вечером на подходе к Трубной площади. Следствие вменяет ему в вину участие в массовых беспорядках (статья 212 УК). По данным портала «Медиазона», активист через социальные сети убеждал людей выйти на мирные акции протеста. Алексей Миняйло находится в СИЗО со 2 августа. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В поддержку Алексея Миняйло и других фигурантов «московского дела» уже высказались актеры, представители некоммерческих организаций (НКО), священники Русской православной церкви. В обращении священников, которое подписали более ста клириков РПЦ, выражается надежда, что с Алексея Миняйло — «православного человека, активно вовлеченного в социальную и благотворительную работу», «будут сняты обвинения», поскольку он не совершал насильственных действий и не обвиняется в них.

«Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее,— говорится в обращении священников.— В противном случае само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок».

Муниципальный депутат Николай Князев, лично знакомый с Алексеем Миняйло, в разговоре с “Ъ” назвал задержание активиста «ошибкой системы»: «Ему до сих пор не предъявлено никаких обвинений, адекватных такой мере пресечения. Участие в массовых беспорядках — это несерьезное обвинение, ведь Леши не было на акции протеста. Да и самих массовых беспорядков не было, так что всех задержанных надо отпускать». На вопрос, почему господин Миняйло был задержан, депутат ответил: «Он активист, помогал независимым кандидатам, и он яркая, харизматичная личность,— думаю, причина в этом». По словам депутата, Алексей Миняйло «никакой опасности не представляет, и нет нужды держать его под стражей».

В поддержку Алексея Миняйло и других фигурантов «московского дела» высказались более 400 представителей НКО, а возле здания администрации президента РФ уже неделю продолжаются одиночные пикеты.

«Алексея Миняйло обвиняют в участии в массовых беспорядках, а массовых беспорядков не было,— рассказала “Ъ” актриса и попечитель благотворительного фонда "Созидание" Татьяна Лазарева.— Это было мирное массовое шествие. Задерживать людей за мирное шествие — большая ошибка. Сегодня за участие в массовых беспорядках могут привлечь любого человека с активной гражданской позицией. Человек, который любит свою страну, думает о ее будущем, хочет исправить несправедливость, не имеет права требовать каких-то изменений. Но это неправильно. Ты живешь в стране, ты гражданин, ты имеешь право сказать: вот это мне не нравится, давайте попробуем это изменить».

Задержание Алексея Миняйло и активная общественная поддержка фигурантов «московского дела» актуализирует дискуссию о том, имеют ли право НКО и благотворительный сектор, сотрудничающий с государством, критиковать его действия.

«Мне кажется, слово "государство" используется нами немножко неправильно,— рассуждает Татьяна Лазарева,— потому что государство — это все мы, люди. А есть другое слово "власть" — оно обозначает тех, кто решает, как мы живем, как живет государство. И если мне не нравятся правила, установленные властью, я бы с удовольствием это с ней обсудила, если бы была у меня такая возможность. И это не имеет никакого отношения к тому, сотрудничаю ли я в своей общественной деятельности с государством или нет. Я, как гражданин, имею право на голос в моей стране. Посмотрите, с 2012 года все акции протеста в стране проходят под одними лозунгами: "За честные выборы, за честные суды". Пора бы уже властям прислушаться к обществу».

Ольга Алленова