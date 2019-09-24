Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, это должно произойти завтра, 25 сентября.

«Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно приемлемый разговор. Никакого давления, в отличие от Джо Байдена и его сына, не было, никакой услуги за услугу! Это не что иное, как продолжение величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм за все время!» — написал господин Трамп в Twitter.

Накануне Дональд Трамп подтвердил, что во время телефонного разговора в июле обсуждал с Владимиром Зеленским своего будущего конкурента на президентских выборах в 2020 году — демократа Джо Байдена. Из его заявления следовало, что господин Байден во время нахождения на посту вице-президента США оказывал давление на Киев с целью прекращения расследования в отношении газовой компании, с которой был связан его сын Хантер Байден. Джо Байден обвинил Дональда Трампа в злоупотреблениях и потребовал обнародовать стенограмму переговоров двух президентов.

Что Трамп рассказал о беседе с Зеленским — в материале “Ъ” «Об отце и сыне и в том же духе».