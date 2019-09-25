Власти Украины разрешили опубликовать стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Правительство Украины разрешило опубликовать стенограмму телефонного разговора президента страны Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом. Ранее появилась информации о том, что господин Трамп якобы давил на президента Украины, требуя компромат на выдвигающегося в президенты США Джо Байдена. Дональд Трамп согласился опубликовать полную расшифровку разговора, это должно произойти 25 сентября.
«Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на публикацию расшифровки моего телефонного разговора с их президентом. Они тоже не понимают, в чем проблема. Демократы устраивают аферу с охотой на ведьм!» — написал господин Трамп в Twitter.
Напомним, скандал вокруг июльского телефонного разговора лидеров Украины и США разгорелся из-за информации о том, что господин Трамп якобы давил на украинского коллегу, требуя предоставить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Предполагается, что он призывал господина Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына господина Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах. Демократы добиваются импичмента господина Трампа.
Подробности — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».
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