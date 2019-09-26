Роман Троценко набирает пассажиров в Воронеже

“Ъ-Черноземье” стали известны параметры проекта строительства нового терминала воронежского аэропорта. ООО «УК "Авиасервис"», подконтрольное близкой к AEON Романа Троценко структуре, может вложить в объект 2,7 млрд руб., чтобы в конечном итоге увеличить пассажиропоток с нынешних 770 тыс. до 2,5 млн человек в год. Приступить к реализации планируется уже в следующем году, в 2022-м терминал на 11 тыс. кв. м должен быть построен, в 2026-м – дооснащен, а затем расширен до 15 тыс. кв. м. Строительством займется бывший собственник аэропорта ФК «Аксиома» экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева.

Новый терминал воронежского аэропорта может позволить ему нарастить пассажиропоток с нынешних 770 тыс. до 2,5 млн человек в год. Такие данные озвучила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров холдинга «Новапорт» Романом Троценко. В облправительстве отметили, что реализация проекта может пройти в четыре этапа, а начало работ намечено на 2020 год. Заниматься проектом будет управляющее юрлицо аэропорта ООО «УК "Авиасервис"», недавно выкупленное связанным с группой AEON Романа Троценко ООО «Профи» у ФК «Аксиома» Сергея Журавлева за 3 млрд руб. На первом этапе запланировано возведение терминала под внутренние авиарейсы, далее его дооснастят под международные вылеты и создание сектора по комплексному обслуживанию (прилет-вылет) пассажиров из стран таможенного союза. Кроме того, не исключено увеличение площадей аэровокзала для «обслуживания перспективного пассажиропотока».

Знакомый с проектом реконструкции аэропорта источник “Ъ-Черноземье” в авиаотрасли рассказал, что вложения в новый терминал могут составить 2,5-2,7 млрд руб., а строительство первой очереди на 11 тыс. кв. м завершится в 2022 году. Дооснащение (третья очередь проекта) может закончиться в 2026-м с расширением площади терминала до 15 тыс. кв. м. Ожидается, что к этому моменту пассажиропоток аэропорта достигнет 1,5 млн пассажиров в год. Более амбициозные планы — 2,5 млн пассажиров в год — намечены на четвертую очередь, но ее сроки пока не определены, отметил собеседник “Ъ-Черноземье”. По его словам, для начала строительства нового терминала потребуется задействовать земельные участки общей площадью более 22 тыс. кв. м, часть из них находится в федеральной собственности, еще часть принадлежит ООО «УК "Авиасервис"» и другим компаниям. По данным “Ъ-Черноземье”, строить терминал будет экс-владелец аэропорта ФК «Аксиома». Ее собственник Сергей Журавлев не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”.

По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «УК "Авиасервис"» в 2018 году составила 558,1 млн руб., чистая прибыль — 12,2 млн руб. Годом ранее при выручке в 433,8 млн руб. предприятие сработало с убытком в размере 11,5 млн руб. Гендиректор с 18 сентября — Андрей Шагунов. Владелец с 7 июня — ООО «Профи» Светланы Ершовой и Ильи Бранского. Эта компания также владеет несколькими аэропортами «Новапорта». Холдинг управляет 16 региональными аэропортами в Астрахани, Барнауле, Владикавказе, Волгограде, Калининграде, Кемерове, Минеральных Водах, Мурманске, Новосибирске, Перми, Ставрополе, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Челябинске и Чите. Общий пассажиропоток в них по итогам 2018 года составил более 21,6 млн человек. Воронежский аэропорт за тот же период перевез 770 тыс. пассажиров. Выручка головного юрлица компании ООО «Новапорт холдинг» по итогам 2018 года составила 320,9 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. Годом ранее эти показатели равнялись, соответственно, 220,3 млн и 3,1 млрд руб.

Напомним, в прошлом году, когда аэропорт еще принадлежал «Аксиоме», Александр Гусев презентовал курирующему транспортную сферу помощнику президента РФ Игорю Левитину планы модернизации аэропорта за минимум 6 млрд руб. К 2025 году объект по замыслу властей должен стать центром не только пассажирских, но и грузовых перевозок. Тогда проект предполагал удлинение и расширение взлетной полосы, строительство грузового терминала на 5 тыс. кв. м и новый пассажирский терминал на 25 тыс. кв. м пропускной способностью до 3 млн человек в год. В возведение последнего ФК «Аксиома» планировала вложить около 4 млрд руб.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров полагает, что рост пассажиропотока воронежского аэропорта до 1 млн человек реален при вложениях в инфраструктуру и выгодных для авиакомпаний условиях на обслуживание. «Дальнейшие перспективы зависят не столько от развития авиации, сколько от развития экономики страны в целом. Если она будет расти, у граждан появиться больше возможностей для путешествий», — отметил господин Гусаров. По его словам, в этом случае Воронеж может стать транзитным узлом для жителей соседних регионов.

Александр Прытков