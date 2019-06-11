Воронежский аэропорт встроили в холдинг

Финансовая компания «Аксиома» экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева закрыла сделку по продаже воронежского международного аэропорта имени Петра I столичному ООО «Профи», которое контролируется профильным холдингом «Новапорт» Романа Троценко. Компания господина Журавлева при этом готова участвовать в адаптации инвестора в регионе. В аэропорту должен остаться прежний менеджмент. От «Новапорта» ожидают строительства к 2022 году нового аэровокзала стоимостью порядка 4 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, владевший 100% юрлица воронежского аэропорта ООО «Управляющая компания "Авиасервис"» Сергей Журавлев переуступил свою долю в уставном капитале компании номинальной стоимостью 300 тыс. руб. зарегистрированному в Москве ООО «Профи». Это юрлицо известно как собственник нескольких других аэропортов «Новапорта», а владеющая 99,01% ООО Светлана Ершова в 2012 году являлась вице-президентом корпорации AEON (в нее входит холдинг «Новапорт») Романа Троценко.

Как сообщили “Ъ-Черноземье” в «Аксиоме», в аэропорту сохраняется прежняя управленческая команда. Его гендиректором остается Александр Белевич. «Аксиома» при этом будет консультировать инвестора во время знакомства с региональным рынком и установления отношений с местными властями (сделка прошла при одобрении губернатора Александра Гусева), а также сохранит контроль над одноименным турагентством на базе аэропорта.

За пять лет инфраструктурных изменений аэропорт превратился в современную развивающуюся компанию, обеспечивающую потребность в перевозках пассажиров и грузов не только для Воронежской области, но и для 12 соседних областей.

Были выполнены работы по перепланировке, реконструкции и развитию возможностей аэровокзального комплекса. За эти пять лет пассажиропоток увеличился в 2,5 раза, с 358 до 770 тыс., что является самым высоким показателем за 25 лет, — рассказали в "Аксиоме". — Реализованные изменения создали платформу для развития аэропорта на среднесрочную перспективу. Анализируя современные подходы консолидации аэропортовой отрасли, создания аэропортовых холдингов и их преимуществ… мы пришли к выводу о необходимости использования передового опыта».

Управляющее аэропортом ООО «УК "Авиасервис"» в 2017 году получило 11,48 млн руб. убытка при выручке в 433,79 млн руб. (2,79 и 380,14 млн руб. убытка и выручки годом ранее). Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 770 тыс. человек. Его маршрутная сеть сейчас состоит из 12 направлений на международных линиях и девяти — на внутренних. Аэропорт имеет реконструированный пассажирский терминал общей площадью 5,8 тыс. кв. м. По итогам 2019-го, как планировали в «Аксиоме», пассажиропоток должен достигнуть 1 млн человек (по данным за май, пассажиропоток превысил 81 тыс. человек, увеличившись на 22,6% по отношению к показателю этого же месяца 2018 года). После достижения этого показателя компания рассчитывала в 2020-м приступить к возведению аэровокзального комплекса, проект которого «Аксиома» анонсировала летом 2014 года. Тогда концепт предполагал строительство за два года здания площадью 25 тыс. кв. м и пропускной способностью до 3 млн человек в год. Стоимость работ оценивалась в 4 млрд руб.

Теперь строительством терминала предстоит заняться «Новапорту». «Аксиома» по условиям сделки передаст покупателю всю документацию по проекту нового терминала, в том числе архитектурные проекты и «дорогостоящую инженерную экспертизу». Как уточнили в «Профи», сделка предполагает строительство «аэровокзала с телескопическими трапами площадью не менее чем в 12 тыс. кв. м» в 2021-22 годах. В компании ожидают удвоения пассажиропотока к 2025 году. «Аксиома» в перспективе планирует участие в проектировании вокзального комплекса, а также может выступить подрядчиком при возведении объекта.

«Новапорт» не впервые интересуется воронежским аэропортом. Так, в 2011 году при посредничестве региональных чиновников бывший совладелец аэропорта Анатолий Карпов предварительно договорился о продаже аэропорта холдингу, но спустя год «Новапорт» отказался от сделки. «Мы уточнили финансовую модель, согласно которой в этом аэропорту заработать что-то почти невозможно, потому что требуются очень большие вложения», — поясняли тогда в «Новапорте». В итоге аэропорт тогда выкупила «Аксиома». Аэропортовый холдинг, отметим, сейчас также обсуждает покупку ряда аэропортов в странах СНГ. В частности, компания ведет переговоры по казахстанским аэропортам Актобе и Астана, а в Узбекистане собирается инвестировать в аэропорты в Самарканде, Намангане и Ургенче.

Эксперты разошлись в оценке суммы сделки. По мнению начальника отдела инвестиций компании «БКС брокер» Нарека Авакяна, она составила «не более чем 2 млрд руб., исходя из пассажиропотока около 800 тыс. человек в год и нынешнего состояния инфраструктуры». «Наверняка то, что новому инвестору еще предстоит направить в строительство терминала порядка 4 млрд руб., стало поводом для дисконта — общая сумма вложений "Новапорта" в проект может таким образом достигнуть 6 млрд руб. Но думаю, что у покупателя не возникнет проблем с окупаемостью, все-таки темы роста пассажиропотока в этом аэропорту неплохие», — сказал господин Авакян.

Изучившая финпоказатели юрлица аэропорта директор департамента оценки и стоимостного консультирования компании «Евроэксперт» Анна Шлапакова оценила рыночную стоимость актива «с учетом выручки и долга за 2018 год» в сумму около 1 млрд руб. «С точки зрения других участников рынка, в текущем состоянии аэропорт малоперспективен, даже несмотря на стабильный рост пассажиропотока. Он используется преимущественно местными жителями, что накладывает ограничения на дальнейший рост. Но холдинг Романа Троценко, судя по всему, планирует решить эту проблему реструктуризацией управления и капитальными вложениями в строительство нового терминала», — заключила госпожа Шлапакова.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что сумма сделки «с учетом стоимости сервисных компаний» могла быть выше, в пределах 2,7–3 млрд руб. «Воронежский аэропорт для "Новапорта" — принципиально новый актив. Во-первых, у холдинга ранее не было ни одного предприятия в ЦФО, его география концентрировалась на Урале, Кавказе и Юге России. Во-вторых, компания ранее приобретала в основном убыточные аэропорты, создавая инфраструктуру с ноля и увеличивая пассажиропоток за счет повышения сервиса. Аэропорт Воронежа — принципиально иная история», — отметил эксперт.

Сергей Калашников