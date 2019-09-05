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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Новапорт» выкупил аэропорт Воронежа за 3 млрд рублей

Председатель совета директоров компании «Новапорт» Роман Троценко на Восточном экономическом форуме подтвердил закрытие сделки по приобретению международного аэропорта Воронежа за 3 млрд руб. «Да, мы закрыли сделку... днями назад. ... Сумма сделки где-то в районе трех миллиардов», - процитировало РИА Новости господина Троценко. Контролирующий теперь аэропорт Воронежа холдинг «Новапорт» планирует не только построить пассажирский терминал, но и может создать почтовый хаб. Общий объем инвестиций «Новапорта» в аэропорт Воронежа, по словам Романа Троценко, может достигнуть 5 млрд руб.

Подробнее о том, почему аэровокзал столицы сменил собственника, в материале ''Ъ'' «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Ирина Лобанова


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