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Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Нефть испугалась дронов

Минэнерго обеспокоилось возможными атаками на объекты ТЭКа

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После недавнего нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Минэнерго РФ решило обезопасить объекты ТЭКа от возможных угроз, связанных с полетами беспилотников. Так, Минэнерго в 2020 году может подготовить законопроект, который запретит несанкционированные полеты беспилотников над отраслевыми предприятиями.


Минэнерго может подготовить законопроект о запрете несанкционированных полетов беспилотников над объектами ТЭКа, сообщила заместитель главы ведомства Анастасия Бондаренко. По ее словам, предложение о законодательном ограничении полетов поступило от компаний РФ.

«Мы уже понимаем, что, скорее всего, в планах на 2020 год у нас этот вопрос в качестве законодательного решения будет стоять»,— сообщила госпожа Бондаренко (цитата по «РИА Новости»).



Тема ограничения полетов дронов на объектах ТЭКа уже звучала в высказываниях другого заместителя главы Минэнерго Андрея Черезова по итогам прошедшего в сентябре заседания рабочей группы по противодействию терроризму в сфере ТЭКа.

Поводом для обсуждения инициативы стали сентябрьские атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, в результате чего добыча нефти в стране сократилась примерно на 6 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, но США и Саудовская Аравия обвинили в нем Иран. Рынок стремительно отреагировал на инцидент: цена на нефть достигала $70 за баррель. После происшествия «Роснефть» заявила о готовности восполнить недостаток нефти из Саудовской Аравии для поставок в другие страны.

Крупные российские нефтекомпании сейчас и сами используют беспилотники — для мониторинга своих объектов с воздуха, геологоразведки и доставки небольших грузов в удаленные районы.

Дмитрий Козлов


Охрана инфраструктуры поддержит цены на нефть

Цена на нефть отыграла большую часть роста, вызванного атакой на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии. Стоимость североморской Brent 18 сентября опустилась ниже уровня $65 за баррель. Снижение цен вызвано сообщениями о том, что королевство полностью восстановит добычу до конца месяца. Впрочем, инцидент показал уязвимость крупных объектов нефтяной инфраструктуры и будет учтен в ценах на нефть как геополитическая составляющая.

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