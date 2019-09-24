Нефть испугалась дронов

После недавнего нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Минэнерго РФ решило обезопасить объекты ТЭКа от возможных угроз, связанных с полетами беспилотников. Так, Минэнерго в 2020 году может подготовить законопроект, который запретит несанкционированные полеты беспилотников над отраслевыми предприятиями.

Минэнерго может подготовить законопроект о запрете несанкционированных полетов беспилотников над объектами ТЭКа, сообщила заместитель главы ведомства Анастасия Бондаренко. По ее словам, предложение о законодательном ограничении полетов поступило от компаний РФ.

«Мы уже понимаем, что, скорее всего, в планах на 2020 год у нас этот вопрос в качестве законодательного решения будет стоять»,— сообщила госпожа Бондаренко (цитата по «РИА Новости»).

Тема ограничения полетов дронов на объектах ТЭКа уже звучала в высказываниях другого заместителя главы Минэнерго Андрея Черезова по итогам прошедшего в сентябре заседания рабочей группы по противодействию терроризму в сфере ТЭКа.

Поводом для обсуждения инициативы стали сентябрьские атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, в результате чего добыча нефти в стране сократилась примерно на 6 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, но США и Саудовская Аравия обвинили в нем Иран. Рынок стремительно отреагировал на инцидент: цена на нефть достигала $70 за баррель. После происшествия «Роснефть» заявила о готовности восполнить недостаток нефти из Саудовской Аравии для поставок в другие страны.

Крупные российские нефтекомпании сейчас и сами используют беспилотники — для мониторинга своих объектов с воздуха, геологоразведки и доставки небольших грузов в удаленные районы.

Дмитрий Козлов