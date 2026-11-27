Совет федерации одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов в библиотеках
Совет федерации одобрил закон, обязывающий библиотеки хранить и выдавать книги в соответствии с законодательством об иностранных агентах. Библиотеки должны будут учитывать и законодательство об иноагентах, которое запрещает распространять созданные ими или при их участии материалы среди несовершеннолетних.
Поправки внесены в Федеральный закон «О библиотечном деле». Он предписывает учреждениям устанавливать доступ к своим фондам в соответствии с внутренними уставами и правилами организаций, к которым они относятся, законодательством о защите детей от вредной информации и государственной тайне. Книги, авторами которых указаны иноагенты, должны быть промаркированы отметкой «18+» на обложке и дисклеймером на обложке. Выходные данные должны содержать информацию об их юридическом статусе. Кроме того, установлены ограничения по выкладке таких книг.
С сентября 2025 года иноагентам запрещено заниматься «образовательной и просветительской деятельностью», что фактически запрещает распространение книг, которые можно расценить как просветительские. Источник «Ъ» в Российском книжном союзе рассказывал, что из-за этого библиотекам приходится убирать из открытого доступа даже те издания, при создании которых иноагент или нежелательная организация занимались, например, переводом, иллюстрациями или составлением перевода.