Поправки внесены в Федеральный закон «О библиотечном деле». Он предписывает учреждениям устанавливать доступ к своим фондам в соответствии с внутренними уставами и правилами организаций, к которым они относятся, законодательством о защите детей от вредной информации и государственной тайне. Книги, авторами которых указаны иноагенты, должны быть промаркированы отметкой «18+» на обложке и дисклеймером на обложке. Выходные данные должны содержать информацию об их юридическом статусе. Кроме того, установлены ограничения по выкладке таких книг.