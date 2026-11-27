Еще недавно Партия центра исключала коалицию с Умеренной коалиционной партией Кристерссона и его соратниками, поскольку правительство время от времени сотрудничало с правопопулистскими «Шведскими демократами», выступающими в том числе за ужесточение миграционной политики. Но на этот раз крайне правые решили отстраниться от правительства и остаться в оппозиции до будущих выборов 2030 года, чтобы не растерять поддержку своего электората.