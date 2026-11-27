Премьер-министру дают второй шанс
Шведские политики наконец смогли договориться о коалиции
Проигравший парламентские выборы в сентябре лидер правоцентристского блока Швеции Ульф Кристерссон, скорее всего, сохранит кресло премьера. Это стало возможным во многом благодаря решению крайне правых «Шведских демократов» не объединяться с правыми, а остаться в оппозиции. Их самоустранение, в свою очередь, убедило Партию центра, шедшую на выборы в связке с левыми силами, переметнуться к правым, позволив тем самым наконец сколотить коалицию в стране, живущей без правительства уже свыше 70 дней.
Ульф Кристерссон, возглавлявший правительство Швеции с октября 2022 года, еще недавно готовился уступить свое место. По итогу парламентских выборов, состоявшихся 13 сентября, его правоцентристский блок получил 173 места в Риксдаге (парламенте страны), а победа — с минимальным отрывом в три мандата — досталась оппозиции во главе с Социал-демократической партией Магдалены Андерссон.
Но договориться с союзниками о формировании коалиции победительница выборов так и не смогла. Сначала 15 октября, когда в парламенте прошло голосование о назначении Магдалены Андерссон на пост премьера, 249 парламентариев проголосовали против нее. Этот вопрос в Швеции решается по принципу «негативного парламентаризма»: кандидату в премьеры не требуется поддержка большинства, достаточно лишь, чтобы 175 из 349 членов парламента не выступали против.
Стремясь избежать политического кризиса, парламент затем решил попробовать сформировать центристское правительство и поручил этот вопрос лидеру Партии центра Элизабет Танд. Однако из-за ее неудачной попытки переговоров с другими партиями депутаты Риксдага отклонили и ее кандидатуру.
Выход из тупика на минувшей неделе предложил спикер парламента Андреас Норлен. 24 ноября он призвал поддержать кандидатуру Ульфа Кристерссона, на сегодняшний день временно исполняющего обязанности премьера.
Голосование по этому вопросу назначили на 30 ноября, однако уже 26 ноября СМИ сообщили о прорыве в переговорном процессе: господину Кристерссону удалось убедить Партию центра, шедшую на выборы в связке с левыми силами, поддержать его правоцентристский блок.
Еще недавно Партия центра исключала коалицию с Умеренной коалиционной партией Кристерссона и его соратниками, поскольку правительство время от времени сотрудничало с правопопулистскими «Шведскими демократами», выступающими в том числе за ужесточение миграционной политики. Но на этот раз крайне правые решили отстраниться от правительства и остаться в оппозиции до будущих выборов 2030 года, чтобы не растерять поддержку своего электората.
Магдалена Андерссон назвала решение еще недавно своего союзника примкнуть к правоцентристам «крупнейшим предательством за всю историю шведской политики». Но Ульфа Кристерссона, которому удалось сохранить власть исключительно благодаря перебежчику, это не проняло.
«Коалиционное правительство с участием наших четырех партий (включая Либеральную партию и “Христианских демократов”.— “Ъ”), ориентированное на экономический рост и благосостояние, пошло бы на пользу Швеции»,— отметил Кристерссон, заполучив центристов.
Эти четыре партии уже совместно возглавляли правительство с 2006 по 2014 год, а затем ушли в оппозицию. Однако после выборов 2018 года у альянса возник конфликт именно из-за отношения к «Шведским демократам»: поддержка крайне правой партии, которая годами оставалась в политической изоляции, в какой-то момент стала необходима для формирования правительства, но не все партнеры смогли с этим смириться. Из-за непримиримости сторон политический тупик сохранялся четыре месяца.
Тем не менее самоустранение крайне правых от сотрудничества с кабинетом правоцентристов, сделавшее возможным формирование коалиции в прежнем виде, не означает, что они не смогут влиять на правительство меньшинства. Почти наверняка в ряде случаев новому кабинету будет все же не обойтись без помощи «Шведских демократов». Первым тестом станет намеченное на ближайший понедельник голосование о формировании нового правительства.