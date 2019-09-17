«Роснефть» готова заменить Saudi Aramco

«Роснефть» объявила о готовности увеличить поставки нефти в Индию на фоне возможных перебоев отгрузок из Саудовской Аравии, чья нефтяная инфраструктура была существенно повреждена в результате терактов. В Нью-Дели прилетел глава «Роснефти» Игорь Сечин с визитом, в ходе которого обсудил последствия недавних атак на объекты добычи и переработки. Также господин Сечин провел переговоры с министром нефти Индии Дхармендрой Прадханом и вновь пригласил индийские компании в проект разработки арктических месторождений «Восток Ойл».

«Роснефть» прорабатывает вопрос увеличения поставок нефти на индийские НПЗ после атак на объекты саудовской Saudi Aramco. Об этом сообщила российская нефтекомпания по итогам поездки ее главы Игоря Сечина в Нью-Дели. По сообщению «Роснефти», увеличению экспорта в страну было уделено «особое внимание». Напомним, в результате атак, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, а сама Саудовская Аравия и США возложили на Иран, Эр-Рияд потерял мощности по подготовке 5,7 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет 58% добычи в стране и около 6% в мире.

Кроме того, «Роснефть» готова вдвое увеличить поставки нефти на индийский НПЗ «Вадинар», крупнейшим акционером которого она является в составе консорциума Nayara Еnergy

В частности, консорциум взял на себя обязательства на первоначальном этапе вложить $850 млн в строительство нефтехимического производства.

В сообщении указано, что «Роснефть» предложила индийским компаниям войти в добычные проекты в России, в частности «Восток Ойл» (включает месторождения Ванкорского кластера и Пайяхскую группу месторождений). Для этого проекта компания просит налоговых льгот в 2,6 трлн руб. течение 30 лет, но решения пока нет. Главным оппонентом «Роснефти» является Минфин, который опасается выпадающих доходов бюджета. О том, что «Роснефть» может предложить войти в «Восток Ойл» индийским компаниям, “Ъ” сообщал 20 августа.

«Роснефть» уже предлагала доли в месторождениях Ванкорского кластера индийским компаниям, но ONGC, Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources приобрели 49% только в Ванкорском месторождении (добыча более 20 млн тонн нефти). Также трем последним компаниям принадлежит доля 29,9% в другом проекте с «Роснефтью» — «Таас-Юрях» (разрабатывает Среднеботуобинское месторождение), а ONGC входит вместе с российской компанией, американской ExxonMobil, японской Sodeco в шельфовый проект «Сахалин-1». После 2016 года индийские компании не инвестировали в добычные проекты в России.

Дмитрий Козлов