Инициатива Минприроды появилась на фоне нашествия медведей на востоке страны. По данным ведомства, в 2026 году чиновники получили 12 тыс. сообщений о выходах медведей к людям, произошло 87 нападений хищников, а 36 человек погибли. В министерстве связывали это с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов, ягод и орехов в лесах из-за климатических аномалий и потерей страха перед человеком. По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. В 2025 году было зафиксировано 34 случая нападения этих животных на людей, в 2024 году — 19.