Минприроды отменило лимиты на отстрел медведей в регионах
27 ноября вступили в силу приказы Минприроды РФ, меняющие правила охоты, порядка подачи заявок и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Этими документами отменяется действовавшая система лимитов охоты на бурого медведя в регионах (от 5% до 30% популяции). Вместо этого на территории всей страны установлен максимальный лимит отстрела — 30% популяции зверя в каждом регионе. До сих пор квоту устанавливали главы регионов, распределяя ее между охотничьими угодьями. Губернаторы и раньше могли вводить охотничий потолок в 30%, но ни один субъект этим правом не пользовался, поясняли в Минприроды.
Кроме того, главам субъектов федерации теперь разрешено продлевать сроки охоты на медведя на 60 дней. Также отменено 30-дневное ограничение на действие лицензий охоты на медведя. В Минприроды надеются, что принятые меры позволят «эффективнее регулировать численность» медведя и сократят число инцидентов. В свою очередь, в Росохотрыболовсоюзе полагают, что весь комплекс мер ведомства «несколько облегчит» доступность охоты на медведя.
Инициатива Минприроды появилась на фоне нашествия медведей на востоке страны. По данным ведомства, в 2026 году чиновники получили 12 тыс. сообщений о выходах медведей к людям, произошло 87 нападений хищников, а 36 человек погибли. В министерстве связывали это с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов, ягод и орехов в лесах из-за климатических аномалий и потерей страха перед человеком. По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. В 2025 году было зафиксировано 34 случая нападения этих животных на людей, в 2024 году — 19.