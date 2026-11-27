Внеочередной саммит ЕС в Брюсселе, изначально рассчитанный на два дня, завершился досрочно после того, как несколько стран из «экономной семерки» отказались продолжать консультации по бюджету на 2028–2034 годы. Это не значит, что бюджет ЕС не согласуют: лидеры ЕС вернутся к переговорам 17 декабря. Но, судя по событиям этой недели, бюджет и дополнительные деньги для Киева если и утвердят, то со значительным опозданием.