У Европы не сходится дебет с кредитом
Лидеры ЕС не смогли принять семилетний бюджет
Внеочередной саммит ЕС в Брюсселе, изначально рассчитанный на два дня, завершился досрочно после того, как несколько стран из «экономной семерки» отказались продолжать консультации по бюджету на 2028–2034 годы. Это не значит, что бюджет ЕС не согласуют: лидеры ЕС вернутся к переговорам 17 декабря. Но, судя по событиям этой недели, бюджет и дополнительные деньги для Киева если и утвердят, то со значительным опозданием.
Внеочередной саммит Евросовета в Брюсселе должен был проходить 26 и 27 ноября. Еще в письме-приглашении глава Евросовета Антониу Кошта описал порядок работы так: заслушать лидеров, провести двусторонние встречи и снова собрать всех вместе.
«Что касается многолетнего финансового плана, настало время достичь соглашения»,— писал Кошта, призывая лидеров рассмотреть его предложение в духе компромисса.
Буквально перед началом переговоров Кошта дал понять, что не ожидает финального решения. И к тому, что спор по бюджету будет тяжелым, были готовы все. С одной стороны, на ближайшие годы ЕС требуются деньги на оборону, промышленную конкурентоспособность, технологии, границы, миграционную политику, расширение и поддержку Украины. С другой — традиционные статьи расходов, вроде сельского хозяйства и поддержки менее развитых регионов ЕС, на которые рассчитывают многие страны Центральной, Восточной и Южной Европы, никуда не делись.
В условиях нарастающей промышленной конкуренции со стороны Китая удовлетворить все финансовые амбиции Брюсселя можно, либо повышая взносы со стороны наиболее обеспеченных стран, либо сокращая часть расходов, и каждый из участников саммита бдительно следил, чтобы «урезали» не из их кармана.
Но едва ли председатель Евросовета был готов к тому, что произойдет дальше. Ближе к вечеру четверга сначала от дипломатов из нескольких делегаций, а затем уже и от первых лиц стало известно: второго дня саммита не будет. Часть участников просто отказалась продолжать дискуссии по бюджету, и саммит завершился досрочно — в ночь на пятницу.
По данным Politico, переговоры отказались продолжить делегации Дании, Швеции, Бельгии и Австрии. Вместе с ФРГ, Нидерландами и Финляндией они входят в число стран-доноров, которые вносят в бюджет ЕС больше, чем получают из него.
В прессе их называют «бережливой семеркой», сами же участники предпочитают именовать себя «разумной семеркой». Они добиваются большей прозрачности и настаивают на том, чтобы не раздувать общую сумму. «Провала не было: стороны обозначили свои позиции»,— элегантно прокомментировал итоги саммита канцлер Австрии Кристиан Штокер.
Париж и Рим также отдают в европейский бюджет больше, чем получают, но возражают прежде всего против сокращения расходов на сельское хозяйство и поддержку регионов. «Мы не готовы поставить подпись под бюджетом, в который мы внесем больше, чтобы получить меньше»,— заявила итальянский премьер Джорджа Мелони. По ее словам, до согласования еще «световые годы».
Кое о чем все же удалось договориться. Во-первых, лидеры согласились начать консультации с Европарламентом и Советом управляющих Европейского центрального банка по кандидатурам нового председателя банка и двух членов его исполнительного совета. Его главу Кристин Лагард, вероятно, сменит испанский экономист Пабло Эрнандес де Кос. Во-вторых, уже 23 из 27 стран согласились поддержать предложение о дополнительном займе Украине на сумму до €45 млрд на 2027 год. Еще одна страна — Болгария — готова участвовать только в невоенной части расходов. Не поддержали предложение, как и обещали ранее, Венгрия, Словакия и Чехия.
Решение о выделении Киеву нового займа пока отложено до декабря.
Если на следующем саммите дело дойдет до голосования и хотя бы одна страна проголосует против, то пакет в предложенном виде не удастся утвердить. А вот если три оставшиеся страны просто воздержатся, то Киев все-таки сможет получить новые средства.
Следующий саммит — не внеочередной, а запланированный уже давно — пройдет 17–18 декабря. К этому времени Антониу Коште предстоит выяснить, на чем еще можно сэкономить в ситуации, когда большинство лидеров ЕС уже высказалось против дальнейших сокращений, а «семерка» считает их недостаточными.