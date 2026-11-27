За три года клубная инфраструктура стала более масштабной и разнообразной по функционалу. Доля приватных пространств площадью более 1000 кв. м в новых жилых комплексах премиум-класса выросла с 10% до 14%. Это, полагают эксперты, говорит о последовательном развитии клубной инфраструктуры и более детальной проработке общественных зон в составе жилых проектов.