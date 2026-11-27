«Камерные кинозалы, библиотеки, бильярдные»
Светлана Бардина — о том, как изменилась клубная инфраструктура новостроек
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Клубная инфраструктура, которой могут пользоваться только жители, предусмотрена в 40% премиальных проектов Москвы, представленных в продаже. По данным экспертов компании PIONEER, закрытые пространства для жителей есть в 24 из 57 проектов. В 2023 году они встречались в 17 из 42 премиальных новостроек.
За три года клубная инфраструктура стала более масштабной и разнообразной по функционалу. Доля приватных пространств площадью более 1000 кв. м в новых жилых комплексах премиум-класса выросла с 10% до 14%. Это, полагают эксперты, говорит о последовательном развитии клубной инфраструктуры и более детальной проработке общественных зон в составе жилых проектов.
Если несколько лет назад основу клубной инфраструктуры составляли детские игровые комнаты, фитнес, переговорные, лаунж-зоны и коворкинги, то за три года спектр форматов увеличился. Появились камерные кинозалы, библиотеки, бильярдные, гольф-симуляторы, музыкальные комнаты. На смену сигарным и винным комнатам пришел функционал здорового образа жизни. В качестве перспективного направления эксперты также выделяют решения для семейного досуга, рассчитанные на подростковую аудиторию.
Впрочем, расширение набора опций усиливает конкуренцию между проектами, но само по себе не гарантирует более высокого качества жизни, отмечают эксперты. Значение имеет не только количество предусмотренных сервисов, но и их соответствие запросам аудитории, удобство использования и востребованность в повседневной жизни.