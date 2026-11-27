«Газпром»: отказ от энергоносителей из РФ приведет к подорожанию газа в ЕС
Цены на газ в странах Евросоюза продолжат расти сразу после того, как вступит в силу запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил замглавы департамента — начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на форуме «Газ России».
«Про это почему-то не говорят вслух, но в результате недостаточно продуманных решений европейских регуляторов и европейских политиков страдают не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе вследствие высоких цен на газ»,— сказал господин Полоус (цитата по ТАСС).
Кирилл Полоус напомнил, что Россия — второй поставщик СПГ в Европу после США. Объем поставок в январе-октябре 2026 года вырос на 6,5%, до 12,87 млн тонн. Основными покупателями стали Франция (5,3 млн тонн), Испания (2,8 млн тонн), Бельгия (3 млн тонн) и Нидерланды (1,3 млн тонн).
До начала конфликта с Украиной в 2022 году Россия обеспечивала около 45% поставок газа в ЕС. После этого Евросоюз начал постепенно отказываться от энергоносителей из России. С 1 января 2027 года вступает в силу запрет на закупки российского СПГ по долгосрочным контрактам, а поставки по трубопроводам будут полностью прекращены к четвертому кварталу.