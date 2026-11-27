До начала конфликта с Украиной в 2022 году Россия обеспечивала около 45% поставок газа в ЕС. После этого Евросоюз начал постепенно отказываться от энергоносителей из России. С 1 января 2027 года вступает в силу запрет на закупки российского СПГ по долгосрочным контрактам, а поставки по трубопроводам будут полностью прекращены к четвертому кварталу.