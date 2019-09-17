Нефть призывают из резервов

Рынок пытается адаптироваться к потере половины добычи от Саудовской Аравии в результате атак на ее нефтяную инфраструктуру. Судя по спутниковым снимкам объектов в Абкайке и Хурайсе, их повреждения потребуют недель, если не месяцев, для устранения. Это означает, что Саудовской Аравии, вероятно, придется снизить экспортные поставки, 70% которых ориентировано в Азию. Такая ситуация может заставить потребителей обратиться к резервам и вызвать дефицит некоторых сортов нефти.

Saudi Aramco, которая 14 сентября обещала в течение 48 часов представить дополнительную информацию о степени повреждений своих комплексов по подготовке нефти в Абкайке и Хурайсе, так и не сделала этого на момент выхода номера. Однако источники Bloomberg и Reuters, близкие к Aramco, сказали, что «ситуация хуже, чем ожидалось». В результате атак, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, а сама Саудовская Аравия и США возложили на Иран, Эр-Рияд потерял мощности по подготовке 5,7 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет 58% добычи в стране и около 6% в мире.

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Действительно, судя по спутниковым фото комплексов после атак, опубликованным CNN, повреждения выглядят значительными. Так, в Абкайке, который отвечает за подготовку не менее 5 млн баррелей нефти в сутки (б/с), пробито не менее десяти сферических резервуаров, которые используются для предварительной очистки нефти от газов (главным образом сероводорода). Кроме того, некоторые расположенные рядом стабилизационные колонны (в них происходит окончательное отделение сероводорода) несут следы пожара, и от них поднимается густой черный дым.

Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что замена подобного оборудования потребует месяцев, хотя сферические резервуары «наверное, можно залатать».

Не исключено, что часть мощностей, которые меньше пострадали, можно запустить быстро, но полное восстановление комплекса точно займет долгое время, полагают источники “Ъ”.

Цены на нефть на открытии торгов понедельника ожидаемо выросли более чем на 10%. Но официальная реакция потребителей была довольно сдержанной. Так, министр энергетики США Рик Перри заявил, что пока не видит необходимости использовать стратегический резерв нефти, поскольку неясно, сколь долгим будет перебой в поставках. Он также подчеркнул, что на рынке «хватает нефти». Комментарии представителей Китая и Германии также оказались весьма спокойными. По данным Platts, пока что Saudi Aramco не сократила морские экспортные отгрузки ни одному клиенту, хотя в течение дня 16 сентября стало известно, что страна прекратила прокачку по трубопроводу в Бахрейн (по нему идет в основном легкая нефть). По оценке Energy Aspects, из-за потери производства легких углеводородов в Абкайке Aramco испытывает проблемы с поддержанием качества своих легких сортов Arab Light и Arab Extra Light.

Пока Aramco продолжает отгрузки из хранилищ, которых должно хватить по меньшей мере на 27 дней. Кроме того, у крупнейших потребителей есть собственные коммерческие резервы, которые в странах ОЭСР покрывают более 90 дней отсутствия импорта. Главный экономист ценового агентства Argus Дэвид Файф отмечает, что около 70% экспорта саудовской нефти идет в Азию, в том числе Китай, Япония и Индия берут примерно по 1–1,5 млн б/с. По его мнению, что запасы в хранилищах Саудовской Аравии должны смягчить последствия этого перебоя для крупнейших импортеров саудовской нефти.

В то же время, говорит Дэвид Файф, сейчас объем переработки нефти в мире растет в преддверии вступления в силу регламента IMO 2020 по ограничению уровня серы в судовом топливе, и Argus ожидал укрепления цен на нефть до примерно $70 за баррель Brent. Если Саудовская Аравия не восстановит большую часть мощностей в течение месяца или около того, уровень глобальных запасов нефти снизится гораздо сильнее, чем ожидалось. Это, по словам Дэвида Файфа, может добавить $5–7 на баррель к прежней оценке.

Юрий Барсуков