В строительных компаниях-партнерах Кехмана в Петербурге прошли обыски
Силовики пришли с обысками в офисы компаний-партнеров Владимира Кехмана в Санкт-Петербурге и Новосибирске, узнал телеканал 78.ru. По его данным, следственные действия могут быть связаны с хищениями во время реставрации Новосибирского театра оперы и балета, когда им руководил Владимир Кехман.
Речь идет о хищении 3 млрд руб. при реконструкции театра, сообщает телеканал. СУ СКР по Новосибирской области, уточняет 78.ru, расследует дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Реставрационные работы проводили ООО «РСК-Ренессанс» и ООО «Строй-Эксперт» Марата Каргинова, с которым был знаком Владимир Кехман. В их офисах и прошли обыски, отмечает телеканал.
15 ноября «Ъ» писал о завершении расследования уголовного дела о хищении 2 млрд руб. при реставрации МХАТ имени Горького на Тверском бульваре в 2022-2024 годах. Владимир Кехман проходит одним из обвиняемых по делу, поскольку в тот момент был гендиректором МХАТа (его уволили в сентябре 2025 года). Кехману также вменили получение особо крупной взятки от Марата Каргинова, компания которого («РСК-Ренессанс») занялась реставрацией в здании МХАТа. Сейчас Каргинов находится в СИЗО, Кехман — под домашним арестом. Вскоре дело должны передать в суд.