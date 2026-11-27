Посты приняли
Реклама в «Максе» выросла в третьем квартале вдвое
Объем рекламы в мессенджере «Макс» в третьем квартале вырос в два раза, до 1,95 млн постов. Больше половины размещений за период пришлось на каналы категорий «Новости и СМИ» и «Продажи». На спрос площадки влияет в том числе неопределенность вокруг статуса Telegram, в котором Федеральная антимонопольная служба обещала признать рекламу незаконной уже с конца 2026 года.
Количество рекламных публикаций в мессенджере «Макс» в третьем квартале выросло в два раза по сравнению со вторым кварталом — с 937 тыс. до 1,95 млн рекламных постов, рассказали “Ъ” в сервисе аналитики каналов и аудитории в «Максе» MyDash и Аналитическом центре Российской индустрии рекламы. Общее число постов за квартал увеличилось на 34%, до 51 млн, в общем потоке стало больше рекламы, ее доля поднялась с 2,5% до 3,8% всех публикаций. Больше половины рекламных постов за период вышло в категориях «Новости и СМИ» (28,7% всей рекламы) и «Продажи» (25,4%).
Ранее “Ъ” писал, что во второй половине 2026 года у владельцев каналов появилась встроенная статистика, а в начале октября в «Максе» запустили таргетированную рекламу в каналах с аудиторией от 1 тыс. подписчиков.
В мессенджере «Макс» не комментируют первые итоги тестов рекламного инвентаря на площадке, отметив, что последовательно развивают рекламные инструменты и возможности для авторов и бизнеса, создавая условия для дальнейшего роста каналов и взаимодействия с аудиторией: «На данный момент в рамках пилота рекламу можно размещать во всех публичных каналах от 1 тыс. подписчиков». В третьем квартале 2026 года средняя ежемесячная аудитория платформы превысила 109 млн пользователей, а ежедневная — 90 млн, добавили в компании.
По итогам 2026 года объем рынка нативной рекламы в «Максе» может составить 6–7 млрд руб., напоминают в Telega.in. По итогам трех кварталов 2026 года объем размещений в каналах мессенджера «Макс» увеличился в 30 раз, в деньгах рекламодатели потратили на нативные размещения около 3,5 млрд руб.
Рост рекламы в «Максе» должен происходить как минимум за счет эффекта низкой базы: в условиях, когда на рынке остро стоит кризис работающего рекламного инструментария, любой новый инструмент с живой пользовательской аудиторией принимается рынком, говорит создатель платформы «Постмаркетинг» Игорь Бевзенко.
В мессенджере увеличилось количество инструментов для размещения рекламы: «VK Реклама» запустила формат продвижения в «Максе», а VK AdBlogger в бета-режиме открыл возможность закупать посевы напрямую в каналах «Макса», напоминает директор по монетизации Kokoc Group Александр Конев. Спрос на эту платформу растет, в том числе и из-за опасений блокировки Telegram и запретов со стороны корпоративных юристов на стороне рекламодателей, хотя законодательного запрета на рекламу в Telegram нет, добавляют там: «Это играет на руку "Максу" — переток пользователей и рекламодателей продолжается».
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла, что признает рекламу на заблокированных и ограниченных платформах незаконной в соответствии с последними поправками к ФЗ «О рекламе». В марте ФАС отложила ответственность за размещение рекламы в Telegram и YouTube: «она будет наступать не ранее конца 2026 года» (см. “Ъ” от 25 марта).
Спрос на рекламу в «Максе» увеличивается, но пока растет сама площадка, а не ее рекламная зрелость: каналов стало больше, и вместе с ними естественно выросло и число размещений, напоминает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов.
У площадки еще остаются слабые места, напоминает господин Демидов: «Точного таргетинга нет, можно продвигать только пост или подписку на канал. Аудитории еще мало, и бюджет откручивается достаточно медленно». Сейчас «Макс» для рекламодателя скорее площадка для тестов и присутствия, чем основной канал продаж: перелом наступит, когда появятся точные настройки аудитории и понятная аналитика, заключает он.