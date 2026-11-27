Подарки, кажется, мельчают. Сервис TikTok рассказал в своем отчете, что пользователи смотрят и ищут в предрождественские недели. Сильнее всего выросли бьюти-адвент-календари: постов с таким тегом в США стало больше почти на 640%. Издание Retail Insider в ноябре подтверждало, что оптовые заказы на адвент-календари выросли на 63% по сравнению с прошлым сезоном, об этом рассказали крупные поставщики.