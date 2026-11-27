«Предсказуемо растет категория украшений»
Яна Лубнина — о предновогодних трендах
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Подарки, кажется, мельчают. Сервис TikTok рассказал в своем отчете, что пользователи смотрят и ищут в предрождественские недели. Сильнее всего выросли бьюти-адвент-календари: постов с таким тегом в США стало больше почти на 640%. Издание Retail Insider в ноябре подтверждало, что оптовые заказы на адвент-календари выросли на 63% по сравнению с прошлым сезоном, об этом рассказали крупные поставщики.
Вернемся к предпраздничным покупкам. Особенно ценятся в TikTok идеи для мелких подарков. Блогеры советуют бальзамы для губ и уходовые наборы, мини-форматы парфюмов. В целом такой тренд прослеживается и в русскоязычных соцсетях.
Предсказуемо растет категория украшений — время готовить дом к праздникам. Данные опросов GWI Pulse показывают, что пользователи TikTok почти вдвое чаще делают украшения своими руками, чем те, кто сервисом не пользуется. В качестве основного праздничного стиля в этот раз определен яркий DIY (do it yourself, то есть «сделай сам»: бумажные гирлянды, большие банты на елке и тому подобное).
Другой вариант — с фокусом на уютных выходных дома с киномарафонами, мягким одеялом, интерьерными свечами и прочими радостями. Кстати, парные пижамы ищут на 150% больше.
Заметную категорию предпраздничных товаров составляет одежда и обувь. Мало того, что настало время утеплиться и обновить свои зимние образы, но еще небольшие аксессуары вроде шарфа или перчаток часто берут в подарок. Тег праздничного маникюра прибавил около 350%, все-таки впереди вечеринки и корпоративы, можно изменить домашнему уходу.
Российские ритейлеры пока готовятся анализировать праздничный спрос. Sokolov, крупный бренд украшений, заметил, что в этом году подбирать подарки россияне начали раньше.