Савелий Коростелев занял десятое место в разделке на 10 км на этапе Кубка мира
Российский лыжник Савелий Коростелев стал десятым в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Он показал результат 22 минуты 47,1 секунды, отстав от победителя на 38,1 секунды.
Призовые места заняли норвежские спортсмены. Гонку выиграл Мартин Левстрем Нюэнгет, преодолевший дистанцию за 22 минуты 9 секунд. Второе место занял Андреас Фьорден Рее (+10,7). Третьим стал рекордсмен зимних Олимпиад по числу золотых медалей Йоханнес Клэбо (+13).
28 ноября пройдут спринтерские гонки классическим стилем, 29 ноября — масс-старты на 20 км свободным стилем. Из российских лыжников в первом этапе также принимают участие Наталья Непряева, Дарья Терентьева и Сергей Волков. Они выступают в нейтральном статусе.
Савелию Коростелеву 22 года. В прошлом сезоне он выступал на этапах Кубка мира и Олимпиаде. Его лучшим результатом стало третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти, а на Играх — четвертое место в скиатлоне.