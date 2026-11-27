Савелию Коростелеву 22 года. В прошлом сезоне он выступал на этапах Кубка мира и Олимпиаде. Его лучшим результатом стало третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти, а на Играх — четвертое место в скиатлоне.