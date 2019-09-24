Суд вернул в прокуратуру иск к Навальному, сотрудникам ФБК и незарегистрированным кандидатам

Черемушкинский суд Москвы направил обратно в прокуратуру иск к политику Алексею Навальному и нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, сообщает ТАСС. Суд потребовал устранить нарушения при подаче документов. С чем конкретно связаны претензии к прокуратуре — неизвестно.

Напомним, и. о. прокурора Москвы Олег Манаков подал иск 4 сентября. Кроме господина Навального ответчиками были указаны: глава московского штаба политика Олег Степанов, сотрудник ФБК Георгий Албуров, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Александр Соловьев и Владимир Милов. Суть иска не уточнялась, однако в суде агентству сообщили, что это связано с взысканием денег.

Ранее иск к ФБК также подал бывший зампред Мосгордумы Андрей Метельский, который не смог победить на выборах. Господин Метельский оказался недоволен публикацией ФБК, где сообщалось о наличии у него гостиниц в Австрии. По данным фонда, он оформлял их на мать, сына и друга. Также к ФБК подало иск на 1 млрд руб. микропредприятие «Флай-Авто». Там считают, что акции протеста в Москве принесли компании убытки.

Суд 10 сентября удовлетворил иск Мосгортранса на 1,2 млн руб. к Алексею Навальному, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову, Илье Яшину и Георгию Албурову. По мнению представителей компании, Мосгортранс понес убытки из-за акций протеста.

В июле и августе в Москве прошло несколько акций протеста за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На двух первых акциях, 27 июля и 3 августа, задержали больше тысячи человек. Нескольких приговорили к реальным срокам за применение силы к представителям власти.

В сентябре у сторонников Алексея Навального по всей стране прошли обыски по уголовному делу об отмывании денег.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».