Андрей Метельский защищает семью

Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу. Господин Метельский заявил “Ъ”, что защищает свою мать и семью в целом от «грязи», которую вылили на них оппозиционеры, но требовать деньги за моральный вред считает неправильным. Главное — получить опровержение и извинения за сведения, опубликованные о бизнесе его семьи. В ФБК “Ъ” заявили, что не планируют удалять информацию о российских и зарубежных активах единоросса и его близких. Там пообещали продолжить проводить расследования в связи с ними. Господин Янкаускас оказался недоступен для комментариев.

Иск о защите чести и достоинства был подан заместителем председателя Мосгордумы в конце прошлой недели, сообщила “Ъ” пресс-секретарь Симоновского районного суда Кристина Швадченко. «В пятницу такой иск поступил, судья еще не принял решение по нему. Ответчиками по этому иску проходят некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией, Навальный и Янкаускас. Пока судья не вынес по нему решения, я вам больше ничего сказать не могу. Либо судья его примет к производству, либо откажется»,— сказала госпожа Швадченко.

До этого ФБК публиковал расследования о гостиницах в Австрии, которые депутат, по данным фонда, оформлял на свою мать, сына и друга. В публикациях речь также шла о мотосалоне в Москве.

Господин Метельский подтвердил “Ъ”, что дело в публикациях Фонда борьбы с коррупцией о бизнесе его близких. «Я обещал подать иск о защите чести и достоинства, и я хочу сказать, что прежде, чем кого-то в чем-то обвинять, нужно владеть серьезными доказательствами. В том, что доказательств нет, я вижу оскорбления в отношении меня и родственников — моей мамы прежде всего»,— сказал депутат.

На вопрос о том, каких именно публикаций ФБК касается его иск, он ответил, что было «много всякой грязи» и что сведения были «передернуты»: «Ежегодно я подаю декларации, ежегодно отчитываюсь и совершенно четко, согласно закону, ко мне нет претензий. И я хотел бы, чтобы те факты, которые были указаны, были опровергнуты с точки зрения того, что они имеют отношение ко мне как к владельцу. Владеют этим всем мои родственники, и, кроме того, все, что там указано, заработано честным трудом, а не украдено или оплачено какими-то взятками, хотя меня обвиняют в коррупции».

По словам господина Метельского, средства на бизнес, о котором говорят оппозиционеры, он частично заработал сам до 2000 года, и частично их заработали его родные. В ответ на вопрос о работе, на которой господин Метельский заработал средства до того, как стал депутатом, он предложил обратиться к «документам».

На сайтах Мосгордумы и «Единой России» указано лишь то, что до избрания депутатом в 2001 году Андрей Метельский работал зампредом политсовета Московской городской организации партии «Единство» и служил в Афганистане.

Господин Метельский также отказался пояснить свою претензию к муниципальному депутату Константину Янкаускасу, так как «не считает нужным» делать это на страницах “Ъ”: по его словам, его адвокаты представят все необходимые данные на судебном заседании. «Я требую разобраться в этом вопросе и принести извинения за неправильно поданную информацию»,— резюмировал господин Метельский.

Удалять расследования с ресурсов ФБК и Алексея Навального не планируется даже при соответствующем решении суда. Об этом “Ъ” заявил сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров. Оппозиционер пообещал, что фонд «не отступится и будет дальше расследовать Метельского»: «Наша позиция основана на фактах, исключительно на данных из судов, исключительно на официальных справках — никаких домыслов и оценочных суждений. Поэтому мы не будем удалять информацию никогда, как мы не удалили ее по Медведеву (фильм-расследование «Он вам не Димон».— “Ъ”)».

Ранее, в 2017 году, по решению суда с сайта ФБК была удалена ссылка на фильм о премьер-министре, размещенный на личных ресурсах Алексея Навального (с которых ролик уже не удаляли). Но господин Албуров пояснил, что главная площадка — это YouTube, там расследование посмотрели 30 млн человек. По его словам, ссылку с сайта фонда действительно убрали, чтобы не подставлять ФБК, при этом не потеряв ни одного просмотра.

Господин Янкаускас не ответил на звонки “Ъ”. Георгий Албуров предположил, что претензия к муниципальному депутату связана с его публикациями о бизнесе Андрея Метельского в соцсетях. В фонде считают, что вице-спикеру Мосгордумы принадлежит тайный бизнес в Австрии. При задекларированном доходе в 7 млн руб. указывалось на дачи Метельского на Рублевке и в Калининграде, шесть квартир в Москве и другие объекты, общая стоимость которых составляет 5,7 млрд руб. Стоимость четырех отелей, купленных в Австрии семьей господина Метельского, как утверждает ФБК, равна примерно €40 млн. В расследованиях отмечалось, что активы депутат оформлял на мать, сына и друга.

Владимир Хейфец