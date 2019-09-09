Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда. Имя истца в картотеке не сообщается, однако на сайте столичной прокуратуры как и.о. прокурора города Москвы указан Олег Манаков. Иск был зарегистрирован 4 сентября, 9 сентября он был оставлен без движения.

Пресс-секретарь суда Ирэна Козаева сообщила «МБХ медиа», что иск связан с «взысканием определенных денежных сумм», однако суть заявления уточнить не смогла.

Напомним, в Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального 7 сентября, а 5 сентября обыски прошли в московском штабе оппозиционера, в здании ФБК и в студии канала «Навальный.Live». Обыски связаны с возбужденным Следственным комитетом России уголовным делом об отмывании денег.

Также иск о защите чести и достоинства подал бывший зампредседателя Мосгордумы Андрей Метельский, не сумевший переизбраться на новый срок. Причиной иска господина Метельского стала публикация ФБК, в которой сообщалось о гостиницах в Австрии. По данным фонда, Андрей Метельский оформлял их на свою мать, сына и друга. Также господина Метельского заподозрили в ведении бизнеса в период исполнения обязанностей депутата. Позже иск на 1 млрд руб. к ФБК подало микропредприятие по аренде транспорта ООО «Флай-Авто» из-за убытков от несогласованных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.

Подробнее об иске «Флай-Авто» — в материале “Ъ FM”