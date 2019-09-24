Запуск «Протона-М» с иностранными спутниками отложили на неопределенный срок

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским спутником Mission Extension Vehicle-1 отложили на неопределенный срок. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Роскосмоса, запуск с космодрома Байконур отложили из-за необходимости доработки проведения дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком.

Ранее коммерческий запуск «Протона-М» намечался на 30 сентября. Изначально ракету планировалось запустить в августе, позже дату дважды переносили. С 1996 по 2018 год было осуществлено 96 коммерческих пусков «Протонов», а в текущем году состоялось три старта ракет «Протон-М». Еще три планируется запустить до конца года.

Напомним, на участие в тендере на страхование запуска ракеты-носителя «Протон-М» страховые компании не подали ни одной заявки. Максимальная цена контракта по договору составляла 257,6 млн руб. В 2018 году космическое страхование принесло большие убытки российским страховщикам.

Подробнее о ситуации на рынке космического страхования — в приложении к “Ъ”.