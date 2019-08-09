Коммерческий пуск «Протона-М» с иностранными спутниками запланирован на 30 сентября

Коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским спутником Mission Extension Vehicle-1 намечается на 30 сентября. Пуск состоится с космодрома Байконур, заявил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Ранее планировалось, что запуск состоится в августе. Позднее его перенесли на 20 сентября.

Напомним, коммерческие пуски «Протона-М» проводит Центр Хруничева по контракту с компанией International Launch Services. С 1996 по 2018 год было осуществлено 96 коммерческих пусков «Протонов». В 2019 году состоялось три старта ракет «Протон-М», до конца года планируется еще три запуска.