Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М» за 257,6 млн рублей

Страховые компании не подали ни одной заявки на участие в тендере на страхование запуска ракеты-носителя «Протон-М», говорится в материалах закупочной комиссии. Максимальная цена контракта по договору составляла 257,6 млн руб. Заказчик — Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева (входит в корпорацию «Роскосмос»).

Запуск «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским спутником Mission Extension Vehicle-1 намечается на 30 сентября. Пуск состоится с космодрома Байконур. Это коммерческий запуск, его проводит Центр Хруничева по контракту с компанией International Launch Services.

Ранее дата запуска несколько раз сдвигалась. Сначала ракету планировалось запустить в августе. Позднее дату дважды переносили. С 1996 по 2018 год осуществлено 96 коммерческих пусков «Протонов». В 2019 году состоялось три старта ракет «Протон-М», до конца года планируется еще три запуска.