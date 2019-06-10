Убытки космического масштаба

Космическое страхование в 2018 году принесло большие убытки российским страховщикам. Компании собрали менее 1 млрд руб., а выплатили 15 млрд руб. Ситуация на рынке вынудила перестраховочную «дочку» ЦБ ввести на неопределенный срок мораторий на работу с космическими рисками.

В России в 2018 году было два неудачных запуска, и оба были застрахованы. Первый — запуск спутника «Ангостат», который страховали СОГАЗ и «ВТБ Страхование», второй — пилотируемого корабля «Союз МС-10», который страховала компания «Согласие». Выплаты по ним составили $121 млн и 4,66 млрд руб. соответственно, рассказывает заместитель главы «АльфаСтрахования» Илья Кабачник. Президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, компания принадлежит ЦБ) Николай Галушин отмечает, что в прошлом году была самая большая убыточность за долгие годы: существенную долю в мировую убыточность космического страхования внесли неудачные российские запуски.

По данным советника гендиректора «Роскосмоса» Валентины Ракитиной, в 2018 году в мире было восемь аварийных запусков, и два из них — российские. Мировому рынку космического страхования неудачные запуски в России принесли менее 30% убытков, говорит она. Совокупный размер убытков российских страховщиков за последние пять лет превысил 12 млрд руб., подсчитал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

По расчетам же младшего директора по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Зуйковой, за 2017–2018 годы страховщики получили по космическому страхованию около 1 млрд руб. премий, а компенсаций только в прошлом году выплатили около 15 млрд руб.

В мае «Роскосмос» обнародовал размер убытков от аварийных космических запусков за девять лет. Ущерб от 11 аварийных запусков в период с 2010 по 2018 год составил 35 млрд руб., из которых 20 млрд руб. было возмещено за счет страховщиков. Всего же за последние девять лет было застраховано более 80 космических аппаратов, страховая сумма по которым составила около 187,5 млрд руб.

Нацпроекты без нацперестраховщика

РНПК в 2019 году откажется от перестрахования всех космических рисков, связанных с российскими запусками, сообщила в ноябре прошлого года зампред компании Наталья Карпова. Мораторий на работу с этими рисками в РНПК объясняют высокой убыточностью. Этот сегмент в 2018 году принес компании 280 млн руб. премий, но за два неудачных запуска, в перестраховании которых участвовала «дочка» ЦБ, она выплатила 2,5 млрд руб., объяснил Николай Галушин. «То есть убыточность 1000%»,— уточнил он. Но компания не является лидирующим перестраховщиком космических рисков, и отсутствие РНПК будет не очень заметно на рынке, добавил Николай Галушин.

Илья Кабачник решение РНПК о моратории считает неверным. «Мы прекрасно понимаем, что отказ РНПК от страхования запусков был вызван экономическими факторами, видимой невозможностью обеспечить адекватные риску тарифы»,— рассказывает он. По его мнению, отказ национальных компаний от работы с национальными проектами «является плохим признаком, который демотивирует и иностранных перестраховщиков».

Из-за моратория РНПК ставки на перестрахование на международных рынках выросли, жалуется представитель одной крупной страховой компании. Теперь российские компании полностью зависят от зарубежного перестрахования, добавляет Илья Кабачник. Он говорит, что рынок заинтересован в совместной работе с РНПК в страховании космических рисков. «Рост отечественной страховой емкости позволит сделать тарифы более предсказуемыми и усилит нашу позицию в переговорах с иностранными перестраховщиками»,— говорит он.

Генеральный директор «Согласия» Майя Тихонова утверждает, что космическое страхование для компании прибыльно, несмотря на инцидент с запуском «Союз МС-10». Выплату по этому инциденту компания назвала «одной из самых крупных за последние десятилетия», но из 4,7 млрд руб., на которые был застрахован запуск, на долю «Согласия» пришлось не более 200 млн руб. Остальную часть суммы выплатили международные перестраховщики.

РНПК не стала полностью отказываться от перестрахования космических запусков — компания готова принимать зарубежные риски, где убыточность низкая. А для того чтобы РНПК возобновила перестрахование космических рисков в прежнем размере, нужно существенно поднять тарифы и увеличить число успешных запусков в России, резюмирует Наталья Карпова.

Тарифы рвутся к небу

После неудачного запуска ракеты «Союз» участвовать в конкурсе по страхованию запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» не захотела ни одна российская компания. Из-за нежелания страховщиков брать на себя новые риски в октябре конкурс пришлось признать несостоявшимся. Тогда в «Роскосмосе» задумались о переходе на так называемое пакетное страхование, то есть об отказе от практики страхования каждого космического запуска в отдельности. Расчет был на то, что пакетное страхование принесет страховщикам гарантированный денежный поток, а «Роскосмос» сможет рассчитывать на скидку.

Однако первая попытка предварительного размещения в начале 2019 года пакетного страхования провалилась. Как рассказывала Валентина Ракитина, в рамках пакетного страхования планировалось застраховать семь запусков к Международной космической станции в 2019 году, но тарифы, предложенные страховщиками, «Роскосмос» счел высокими. Тарифы на запуски кораблей «Союз» и «Прогресс» повысились с 4% в 2018 году до 6–7% в 2019-м, подтверждает Илья Кабачник. «Мы считаем, что 6% для запусков к МКС — это адекватный уровень»,— говорит он. Валентина Ракитина надеется, что тарифы будут снижаться после каждого успешного запуска.

Страховщики в текущей ситуации дать такие обещания не могут. Как рассказывает Илья Кабачник, сегодня для компании горизонт событий в космическом страховании — это ближайшие два месяца. «Мы не можем прогнозировать развитие событий даже на среднесрочную перспективу. Отсутствие предсказуемости тарифов, зависимость от результатов каждого следующего пуска — это и есть сегодня главные проблемы российского космического страхования»,— объясняет он. По его данным, сложнее складывается ситуация с запусками «Протонов». Зарубежные перестраховщики неохотно принимают риски по ним, в результате тарифы не просто высокие, а еще и труднопрогнозируемые.

Один из крупных страховщиков надеется, что работа над переходом к пакетному страхованию космических запусков продолжится после нескольких успешных запусков. Пока же действует старая схема: договоры заключаются на каждый запуск отдельно и зачастую непосредственно перед запуском. «Круг страховщиков, готовых сегодня рисковать своими деньгами, страхуя космические проекты, очень ограничен»,— говорит Илья Кабачник. Помимо его компании космические запуски в России также активно страхуют «Ингосстрах», СОГАЗ, «ВТБ Страхование».

Новые страховщики на этом рынке практически не появляются. Это связано с узостью сегмента, объясняет руководитель «Сбербанк страхование» Дмитрий Попов. Его компания теоретически может заниматься космическим страхованием, но сейчас начинать активную работу в этом сегменте он не видит необходимости. «Возможно, мы когда-нибудь придем к тому, что будем работать и с космическими рисками»,— добавляет он.

Олег Юдин