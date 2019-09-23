Хранить нельзя сжигать

В воскресенье сразу в нескольких российских городах прошли митинги и пикеты, приуроченные к так называемому единому дню экопротеста 22 сентября. Корреспонденты “Ъ” наблюдали за мероприятиями, участники которых выдвигали главным образом требования, связанные с проблемой обращения с отходами. Проект создания полигона хранения брикетированных отходов в Шиесе (Архангельская область), фактически приостановленный, обсуждали и даже рассматривали как пример успеха гражданского общества в целом ряде регионов. Противники создания полигонов видят единственный выход в переработке мусора, выступая также и против строительства мусоросжигательных заводов. Впрочем, лишь в Архангельске на митинг в воскресенье вышло около 2 тыс. человек: в остальных регионах акции были существенно менее многочисленными.

Уличные акции прошли в воскресенье в Архангельске, Северодвинске, Урдоме, Яренске, Котласе, Коряжме, Онеге, Каргополе, Ленском, Плесецком, Красноборском районах. В Архангельске на согласованный митинг вышли около 2 тыс. человек и для его проведения специально были перекрыты несколько улиц. На площади поставили несколько палаток, в одной из которых организовали сбор пожертвований для поддержки участников постоянной акции протеста в самом Шиесе. Чиновников и представителей власти региона на митинге не было. Со сцены выступали экологи, жители Урдомы и люди, которые побывали в Шиесе, участники бессрочного протеста и обычные горожане. Митингующие протестовали не только против ввоза в регион мусора и проекта создания полигона в Шиесе, но и в целом против принятой архангельскими властями схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Отметим, что сейчас строительство в Шиесе не идет. На территории будущего полигона сформировали погрузочно-разгрузочную площадку, построили временный бытовой городок и смонтировали ограждения, подготовив объект к проведению проектно-изыскательских работ.

В Коми (Шиес расположен менее чем в 90 км от границы региона) акции прошли в Сыктывкаре и Ухте. В Сыктывкаре пикет организовала общественная организация «Экологи Коми». На нем присутствовало около ста человек — в основном прохожие, которые присоединились к сорока активистам, проводившим сбор подписей под межрегиональной петицией с требованием отказаться от строительства в Шиесе. Пикетчики держали в руках плакаты «Север не помойка», «Руки прочь от Шиеса», а также объявления о новой акции, запланированной на 9 ноября и направленной против планов добычи золота на месторождении Чудное под Интой в границах нацпарка «Югыд ва», а также против проекта строительства могильника ядерных отходов в поселке Водный под Ухтой. В самой Ухте на митинг, организованный в воскресенье КПРФ, вышли около сотни горожан, которые также требовали отказаться от строительства полигона в Шиесе.

Лозунг «Поморье не помойка» поддержали и в Санкт-Петербурге: около сотни экоактивистов собрались в Удельном парке. Со сцены выступали люди, которые также говорили о проблемах петербургских и областных свалок и мусорных полигонов.

В Нижнем Новгороде на митинг против строительства в Шиесе собрались около 30 человек. Как рассказали организаторы, администрация отказала в площадках в центре города под предлогом проведения культурно-массовых мероприятий, которых по факту не было. Развернув флаги и плакаты, участники акции под моросящим дождем слушали отчеты активистов о поездках в лагерь бессрочного протеста в Шиесе и скандировали лозунги «Россия без мусора!» и «Мы за чистую Россию!».

В Челябинске также прошел согласованный с властями пикет против строительства в Шиесе, участие в нем приняли 25 человек. Как рассказала организатор акции Наталья Шипицина, для Челябинска поддержка Шиеса важна, потому что жители поселка показали вдохновляющий пример того, как люди могут противостоять строительству мусорного полигона. По словам госпожи Шипициной, в Челябинске жители поселка Полетаево тоже протестовали против строительства свалки, но потерпели неудачу.

«В Полетаево полигон построен всего в 500 метрах от границы поселка и менее чем в 3 км от поймы реки Миасс, вблизи Шершневского водохранилища,— говорит активист.— Есть только один выход — избавляться от полигонов, переходить на сортировку и переработку отходов».

В Ижевске митинг 22 сентября был направлен против перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химоружия в Камбарке в производственный комплекс по обезвреживанию (сжиганию) отходов I–II классов опасности. По оценке корреспондента “Ъ”, на него вышли около 130 человек с красными флагами и плакатами. Экоактивисты Роза Ахмедшина и Дмитрий Морозов вновь заявили, что планируемое перепрофилирование завода под переработку 50 тыс. тонн опасных отходов в год нанесет вред окружающей среде и приведет к росту числа онкологических заболеваний. Они признали, что проводимые ими акции собирают все меньше участников, но сворачивать свою деятельность не собираются. По словам госпожи Ахмедшиной, в октябре в столице Удмуртии планируется провести съезд активистов, выступающих против появления подобных заводов в Саратовской, Кировской и Курганской областях, а также из соседних регионов. Участники воскресного митинга приняли резолюцию, в которой требуют отменить постановление правительства РФ о перепрофилировании завода в Камбарке, отправить в отставку главу Удмуртии Александра Бречалова и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В Казани прошла серия одиночных пикетов: с плакатами «Нам решать, чем дышать» на улицу Баумана вышли активисты движения против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане и представители «Яблока».

В Тольятти экологическое общественное движение «Тольятти, дыши!» планировало провести 22 сентября митинг в центре города, но городские власти отказали им в согласовании, предложив перенести его на окраину. Активисты заявили, что проводить митинг в месте, куда можно добраться лишь на автомобиле, бессмысленно, и намерены жаловаться на мэрию в прокуратуру. Они подчеркивают, что в центре Тольятти в воскресенье были согласованы и проведены пикеты Национально-освободительного движения (НОД).

Анна Виноградова, Архангельск; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Михаил Красильников, Ижевск; Карина Кальярова, Челябинск; Сергей Титов, Ульяновск; Дарья Шучалина, Сыктывкар; Кирилл Антонов, Казань; Роман Кряжев, Нижний Новгород